intu Xanadú acoge la XXVII edición de Madrid Caravaning, con más de 250 vehículos en exposición del 18 al 22

COMUNICADO: intu Xanadú acoge la XXVII edición de Madrid Caravaning con más de 250 vehículos en exposición - NG ESTUDIO

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú, en Arroyomolinos, acoge del 18 al 22 de marzo la XXVII feria 'Madrid Caravaning', organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid (ADECAM), que contará en esta edición con más de 250 vehículos y 8.000 metros cuadrados de exposición.

"La edición de este año contará con más empresas expositoras y vehículos de todos los tipos, lo que se traduce en una mayor diversificación de la oferta", ha destacado el portavoz de ADECAM Luis López.

Así, los expositores presentes en la feria ofrecerán ofertas en vehículos nuevos y de ocasión y contará con una amplia gama de autocaravanas, caravanas, minicaravanas, campers, mobil-homes, bungalow, remolques tienda y tiendas de techo.

Durante esos cinco días se ofrecerán también novedades en servicios integrales como el alquiler de autocaravanas, la organización de viajes a medida o la venta de accesorios. "Además de ser un escaparate del sector, 'Madrid Caravaning Xanadú' es una excelente oportunidad para descubrir todas las opciones que ofrece esta manera de viajar con los mejores precios del mercado y un asesoramiento personalizado", ha subrayado el portavoz de ADECAM.

Según los datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), durante 2025 se matricularon 7.146 vehículos nuevos entre autocaravanas, campers y caravanas, y más de 30.000 vehículos usados, continuando con el crecimiento de la última década.

La Comunidad de Madrid ocupó el tercer lugar en el ranking de comunidades autónomas de España con más matriculaciones en 2025 con 690 unidades nuevas, situándose como una de las referencias del sector en nuestro país.

La feria podrá visitarse en el parking exterior de intu Xanadú y el acceso es libre y gratuito. El horario de la exhibición será de 11.00 a 20.00 horas en días laborables (del miércoles 18 al viernes 20) y de 10.00 a 20.00 horas el sábado 21 y domingo 22 de marzo.

Además, a lo largo del fin de semana, se habilitará exclusivamente un área del parking para el estacionamiento y la pernocta para aquellos visitantes que lo requieran con el objetivo de que puedan disfrutar tranquilamente de la feria.

Por último, todos los usuarios tendrán la oportunidad de entrar en el sorteo de un fin de semana en autocaravana. Para participar, tan solo habrá que dar a me gusta y comentar la publicación del sorteo en las redes sociales de intu Xanadú. El ganador se dará a conocer el día 23 de marzo.