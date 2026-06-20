La inversión en acción social para funcionarios de Justicia se incrementa un 15% en la región

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a 9 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid aumenta un 15% la inversión destinada a las medidas de acción social para los funcionarios de la Administración de Justicia, hasta alcanzar los 1,5 millones de euros en 2026 con 200.000 euros más que en 2025.

Permitirá reforzar las ayudas dirigidas a los empleados públicos incluidas en el Acuerdo Sectorial de Justicia, especialmente las vinculadas a los programas de natalidad y transporte, han informado desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Las medidas están destinadas a reforzar la protección de las familias y fortalecer los servicios públicos en los municipios de la región. A ello se suman otras como las ayudas a la natalidad que aumentan de 1.000 a 1.500 euros para las familias con un hijo y de 1.500 a 2.000 euros para las familias con dos hijos o más y también para las familias monoparentales.

Por su parte, las ayudas al transporte aumentan de 700.000 euros en 2025 a 900.000 en 2026, más el importe restante en el caso de no ejecución de la totalidad de las ayudas de natalidad. El plazo de solicitud de estas ayudas es hasta el 1 de julio de 2026, inclusive.

"El conjunto de ayudas aprobadas busca no solo dar respuesta a situaciones concretas, sino también fortalecer la red de protección social y garantizar un entorno de estabilidad y oportunidades para todos", han señalado desde el Gobierno regional. Las bases de la convocatoria ya están disponibles en el portal de la Comunidad de Madrid.