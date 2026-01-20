Investigadores de la UCM descubren evidencias sobre el papel de la retina como indicador temprano de Alzheimer

Archivo - Cerebro afectado por virus. - BERITK/ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una colaboración multidisciplinar que integra especialistas en oftalmología, neurociencia, biomedicina e informática dirigido desde el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha publicado un estudio que aporta nuevas evidencias sobre el papel de la retina como posible indicador temprano de procesos asociados a la enfermedad de Alzheimer, ha informado la UCM en un comunicado.

En el estudio, publicado en la revista científica 'Frontiers in Aging Neuroscience', han participado investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable del desarrollo del software de análisis automatizado; el Brain Science Institute de RIKEN y la Nagoya City University (Japón); y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que proporcionó el modelo animal utilizado en el estudio.

El objetivo de la investigación fue analizar si la retina presenta cambios tempranos relacionados con la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Para ello, el equipo trabajó con un modelo murino que reproduce de forma fidedigna aspectos clave de la enfermedad y lo comparó con animales sanos de la misma edad, evaluando distintas etapas del envejecimiento.

CÉLULAS DE LA MICROGLÍA

El análisis se centró en las células de la microglía, las células inmunitarias del sistema nervioso, fundamentales en los procesos de neuroinflamación. Mediante técnicas de marcaje celular y un sistema automatizado de análisis de imágenes denominado MorphoSomas, los investigadores cuantificaron de manera objetiva diversos parámetros morfológicos de estas células en la retina.

La Doctora Sánchez-Puebla, explica que "los cambios morfológicos que observamos en la microglía retiniana indican una activación temprana de la respuesta inmunitaria del sistema nervioso. La retina, al ser accesible mediante técnicas no invasivas, podría convertirse en una herramienta complementaria para estudiar la progresión de procesos neurodegenerativos".

Por su parte, la Dra. Inés López-Cuenca, investigadora del mismo equipo, señala que "la combinación de técnicas experimentales con herramientas de análisis automatizado permite obtener medidas objetivas y reproducibles, algo clave para detectar diferencias sutiles asociadas a la enfermedad y al envejecimiento. Este tipo de enfoques computacionales refuerza la fiabilidad de los resultados y facilita su comparación entre distintos laboratorios".

Desde el punto de vista científico, el estudio refuerza la hipótesis de que la retina podría utilizarse como una ventana accesible para detectar procesos neurodegenerativos. A largo plazo, este enfoque podría contribuir al desarrollo de herramientas diagnósticas no invasivas para identificar cambios tempranos asociados a la enfermedad de Alzheimer.

No obstante, los autores subrayan que se trata de un estudio realizado en modelo animal y que los resultados deben validarse en humanos antes de cualquier aplicación clínica. El trabajo representa un avance relevante dentro de una línea de investigación prometedora, aunque todavía en fase experimental.