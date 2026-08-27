Investigan a dos propietarios de una escuela canina por presunto maltrato animal en Navalcarnero

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MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos hombres por cometer un supuesto delito de maltrato animal en las instalaciones de una escuela canina de la localidad madrileña de Navalcarnero, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició el pasado mes de junio tras recibir varias denuncias vecinales alertando sobre el "deficiente" estado de las instalaciones de dicho recinto, así como de la "carencia" de agua y alimento para los animales que permanecían allí.

Tras llevar a cabo las correspondientes inspecciones en el lugar, los agentes pudieron constatar "deficiencias muy graves" de las instalaciones y el mal estado de los animales. Asimismo, localizaron el cadáver de un perro en el interior del recinto.

Como resultado de las inspecciones realizadas, procedieron a la incautación de 46 perros, de los cuales, nueve de ellos precisaron hospitalización inmediata debido a una extrema delgadez, anemia y deshidratación. Algunos de ellos presentaban signos de enfermedades, mal estado generalizado, parásitos y lesiones.

Finalmente, se ha procedido a la investigación de dos hombres por supuesto delito de maltrato animal, siendo, además, los propietarios de las instalaciones donde se cometieron los hechos. Los presuntos autores ya han pasado a disposición judicial por el delito de maltrato animal y las instalaciones se han cerrado.