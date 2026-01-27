Irán une a Cibeles con una declaración institucional que ensalza la "valentía de las mujeres"

Manifestación contra la represión en Irán, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). La marcha, convocada para mostrar el rechazo frente a la represión sufrida por la población iraní tras las protestas populares en el país acaecidas recientemente, recorr - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Irán ha conseguido unir al Pleno de Cibeles con una declaración institucional firmada por los cuatro grupos políticos de la Cámara --PP, Más Madrid, PSOE y Vox-- que condena "enérgicamente la violenta y desproporcionada represión ejercida por las autoridades iraníes contra la población civil" y que ensalza "la valentía y la determinación de las mujeres iraníes, que desde hace años encabezan la defensa de las libertades públicas y de la igualdad de derechos".

El texto, leído por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, muestra el "firme apoyo al pueblo iraní" del Pleno "ante la grave situación de represión ejercida por la República Islámica de Irán, bajo un régimen que desde 1979 mantiene severas restricciones políticas, sociales y económicas y que reprime con dureza cualquier manifestación de disidencia".

Han recordado que en las últimas semanas la sociedad iraní ha protagonizado movilizaciones pacíficas en numerosas ciudades del país "reclamando un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad de derechos para todas las personas, sin distinción de sexo, religión u origen étnico".

Es por eso que el Pleno de Madrid "condena enérgicamente la violenta y desproporcionada represión ejercida por las autoridades iraníes contra la población civil, que ha provocado miles de víctimas mortales, así como un elevado número de heridos y detenidos" y exige "el cese inmediato de toda forma de violencia contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales".

LA "VALENTÍA DE LAS MUJERES"

El Ayuntamiento de Madrid desea reconocer especialmente "la valentía y la determinación de las mujeres iraníes, que desde hace años encabezan la defensa de las libertades públicas y de la igualdad de derechos".

"La imposición del velo obligatorio constituye un símbolo de la negación sistemática de su libertad y una expresión de la falta de igualdad que afecta al conjunto de la sociedad iraní. El lema 'Mujeres, Vida, Libertad' refleja su liderazgo en la resistencia contra la opresión y la represión", recoge el texto consensuado.

También se exige el fin de las violaciones de derechos humanos en Irán, el respeto a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación y la inmediata liberación de todas las personas detenidas por ejercer estos derechos.

El Ayuntamiento de Madrid reafirma su "compromiso con la defensa universal de los derechos humanos, la igualdad y la justicia, y manifiesta su solidaridad con quienes, dentro y fuera de Irán, luchan por un futuro de libertad y dignidad".