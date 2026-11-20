La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero. - David de Haro - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haber comenzado una "caza de brujas" de estilo "dictatorial" contra el profesorado.

Lo ha criticado durante la concentración de este viernes del comité de huelga educativa y después de conocerse dos decisiones del Gobierno de Ayuso: por un lado la orden de reforzar los servicios mínimos y por otra dos instrucciones en favor de la "neutralidad" en los centros educativos.

"Como si hacer huelga fuese un crimen que hay que señalar, que hay que denunciar, como si esto fuese el franquismo, denunciando a los vecinos, a las profesoras que están defendiendo la educación pública", ha criticado. Una de las ordenes reclama que los centros informen a las familias de las sesiones no impartidas, lo que los sindicatos interpretan como un elemento de señalamiento al docente en huelga.

Montero ha reivindicado que lo que están haciendo los docentes es ejercer un "derecho fundamental" y ha insistido en que es "legal y constitucional" explicar a los alumnos y las familias el objeto de la huelga.

Es por ello que ha vuelto a exigir a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzajelo, que "se siente a negociar" y ha señalado que "ninguna patronal patronal, ninguna empresa privada se permitiría el lujo de tener a docentes seis semanas en huelga y de no sentarse porque pierden dinero".

Considera que Ayuso puede permitírselo porque "juega con el dinero de los madrileños". "Que pare esta caza de brujas, que lo que están haciendo las profes es legal, explicar a los niños la huelga es legal, de hecho yo quiero que a mis hijos y a mi hija le expliquen por qué se hace huelga", ha rematado la candidata 'morada'.