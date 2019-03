Isabel Serra no sabe aún si votará a Carmena pero "hará todo lo posible" para que siga siendo alcaldesa

Publicado 05/03/2019 13:46:58 CET

Asegura que lo que le diferencia de Errejón es que ella tiene "un proyecto colectivo, que es Podemos, en el que lleva trabajando 4 años"

La precandidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha dicho este martes que no ha decidido aún si votará a la candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, Manuela Carmena, pero que "hará todo lo posible" para que siga siendo la alcaldesa.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, ha recordado que la Alcaldía de Madrid "la ganaron" con la fórmula de Ahora Madrid, "una candidatura amplia en la que estaba Carmena pero en la que también había un número de actores, colectivos y organizaciones diferentes".

"Creo que fue una fórmula ganadora y eso nos permitió entrar y hacer todas las buenas políticas que se han hecho durante estos años. Posteriormente Manuela ha decidido prescindir de parte de esos actores y ahora hay que ser muy responsables y hacer todo lo posible para que el Gobierno de Madrid no vuelva a estar gobernado por la derecha", ha esgrimido.

Sobre su decisión de presentarse a las primarias regionales de Podemos, cuando ella ya se había optado a ocupar un escaño en el Congreso, Serra ha señalado que entró en un proceso de reflexión tras la marcha de Íñigo Errejón a su proyecto de Más Madrid y de la dimisión de Ramón Espinar como secretario regional de Podemos.

"Iba a ir al Congreso pero ante esta situación he decidido dar un paso adelante. Es una responsabilidad en este momento, en una situación en la que los madrileños están sufriendo todavía las políticas del PP, que no estamos ni mucho menos en los niveles de inversión en Educación y Sanidad de 2008 y era un momento necesario para ir en una candidatura unitaria", ha explicado Serra.

"Durante unas cuantas semanas hemos tenido un debate dentro de Podemos. Había una situación de vacío en el que muchas personas que estamos desde el inicio pensamos qué hacer. Y hablándolo en ese momento con varios compañeros he decidido dar el paso. Siempre dije que iba a dar el paso a partir de saber qué proceso de primarias planteaba la gestora actual. Y cuando lo he sabido he dado ese paso", ha proseguido.

La también diputada de la Asamblea de Madrid no quiere rivalizar con Más Madrid, aunque ha apuntado que el que se marchó fue Errejón, y asegura que Podemos se presenta a las elecciones autonómicas "para echar al PP del Gobierno regional y evitar que la derecha y ultraderecha tenga algo de cabida en las instituciones".

Isabel Serra ha asegurado que ella hubiera querido una sola candidatura más a la izquierda del PP para las elecciones porque tienen "una responsabilidad enorme con todos madrileños".

"No he visto las propuestas de Íñigo pero hay una cosas que sí nos diferencia, que es el proyecto colectivo. Ayer lo dije y es que yo asumo una responsabilidad de un proyecto colectivo, que es Podemos, que tiene un proyecto estatal, que llevamos cuatro años en la Asamblea trabajando, que llevamos las demandas de los movimientos sociales a las instituciones. Es a día de hoy la principal diferencia. Y en ese sentido asumo la responsabilidad de seguir trabajando por tener una única candidatura y no me cierro a hablar con nadie porque es lo que hay que hacer", ha aseverado.

La precandidata de Podemos "desde luego" buscará la confluencia con IU que, según ha recordado, sus afiliados están votando en una consulta sobre ello. "Soy respetuosa pero voy a hacer lo posible por que haya esa confluencia con el mayor número de actores", ha añadido.

"A día de hoy todavía no soy la candidata, tengo que pasar por un proceso de primarias y quiero ser muy respetuosa con todas las que se presenten. Luego, teniendo el aval de los inscritos elaboraremos un programa, tenemos que hacer un proyecto y hablar con el mayor número de actores para que hagamos una candidatura de cambio real", ha concluido.