IU Madrid cree que el "despliegue" por León XIV demuestra un "recorte" en servicios "por decisión política"

Archivo.- Papa León XIV - Maurizio Brambatti / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Madrid ha denunciado este jueves que el "extraordinario despliegue" de recursos públicos por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital por la visita del Papa León XIV a la capital demuestra que los recortes en servicios públicos en la región responden a una "decisión política".

"Es la prueba más evidente de que los problemas que sufren diariamente los servicios públicos madrileños no responden a una falta de recursos, sino a una falta de voluntad política", ha defendido en un comunicado.

Así, desde IU Madrid han apuntado que los refuerzos programados por la visita papal a la capital, entre el 6 y el 9 de junio, demuestran que "los recursos existen" y "lo que no existe es la voluntad política de ponerlos al servicio de la mayoría social durante todo el año".

"Nos dicen constantemente que no hay recursos para mejorar el Metro, reforzar las plantillas o garantizar un servicio digno. Sin embargo, cuando llega un acontecimiento excepcional, aparecen de golpe trenes, autobuses, personal y medios", ha señalado la coordinadora de IU Madrid, Carolina Cordero, que ha recordado que esta situación se repite también en la parte de sanidad.

"La Comunidad de Madrid ha decidido restituir temporalmente médicos en los Puntos de Atención Continuada con motivo de la visita papal, después de años de denuncias vecinales y profesionales por la falta de personal en estos dispositivos. Una decisión que supone reconocer implícitamente que las reivindicaciones de sanitarios y usuarios eran legítimas y que los refuerzos eran posibles", ha alegado.

Para la formación, es "especialmente grave" que esta "movilización extraordinaria de recursos públicos" se produzca además con motivo de un acontecimiento de carácter religioso. "En un Estado aconfesional, las administraciones deben garantizar la libertad religiosa, pero no convertir un acto confesional en una prioridad política y presupuestaria por encima de las necesidades cotidianas de la ciudadanía", han argumentado.

En esta línea, ha afeado que "quienes llevan años rechazando reforzar servicios públicos por considerarlos un gasto innecesario" sean "capaces de movilizar miles de efectivos, ampliar horarios, aumentar frecuencias y destinar recursos extraordinarios cuando se trata de una visita de un Jefe de Estado".

Asimismo, el coordinador de IU Madrid Ciudad, Jorge Castaño, se ha referido a la gestión por parte del Ayuntamiento de la capital, con el alcalde José Luis Martínez-Almeida al frente. "Es vergonzoso que ante el colapso que va a provocar el acontecimiento en nuestra ciudad, Almeida se dedique simplemente a pedirnos paciencia a los madrileños en lugar de asumir su responsabilidad", ha indicado.

En esta línea, ha puesto como ejemplo la decisión de no reforzar el servicio que prestan los bomberos, "lo que supone que ante una emergencia grave y con la ciudad colapsada, se pone en riesgo tener una capacidad de respuesta óptima". "Se trata de una decisión negligente", ha zanjado.