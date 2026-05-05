La izquierda reivindica el impulso de Tierno Galván a la vivienda pública y PSOE busca acercar su legado a los jóvenes

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, en el homenaje a Tierno Galván - RICARDO RUBIO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Más Madrid han reivindicado este martes el impulso del alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván a la vivienda pública en el 40 aniversario de su muerte, con el que los socialistas buscan acercar su legado a los jóvenes.

Así lo han trasladado al portavoz del PSOE en la capital, Reyes Maroto, y su homóloga de Más Madrid, Rita Maestre, en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al homenaje con el que el Consistorio ha recordado al Viejo Profesor en la Plaza de la Villa.

"Quiero también hablar del Tierno del Madrid del año 2026, un Tierno que hoy estaría defendiendo el derecho a la vivienda porque cuando fue alcalde desarrolló la mayor promoción de vivienda pública en la historia de esta ciudad", ha sacado pecho Reyes Maroto, quien ha agradecido al actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este homenaje.

Maroto ha afirmado que Tierno Galván estaría "defendiendo la paz" en un momento "complejo de la política internacional", siguiendo su espíritu pacifista que está marcado en la ciudad con el Mural de la Paz. Un regidor que, entiende Maroto, también estaría defendiendo la regularización extraordinaria de migrantes.

LA PALABRA PARA LLEGAR A ACUERDOS FRENTE A LA POLARIZACIÓN

"Y un Tierno que estaría sentando de nuevo las bases en este Madrid del año 2026 del diálogo, del acuerdo y sobre todo la defensa de la calidad democrática. Y que estaría, estoy segura, haciendo frente a la polarización con esa actitud que tenía Tierno de utilizar la palabra para llegar a acuerdos", ha reivindicado la socialista.

Es este amplio legado el que entiende Maroto que tiene que acercarse a Tierno Galván a los jóvenes que "no conocieron esa política progresista, a este socialista que hizo del Ayuntamiento de Madrid la casa del pueblo".

Maroto ha recordado, además, que el día de su fallecimiento "españoles de todo el mundo lloraron su ausencia". "Quiero que los jóvenes recuerden su legado porque ese Madrid que construyó Tierno es un Madrid que hoy necesitamos. Queremos que haya muchos alcaldes y alcaldesas como Tierno y ese es el trabajo que tambié desde el Partido Socialista de Madrid estamos haciendo para recuperar esas buenas políticas", ha destacado.

Junto a ella, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha loado al "mejor alcalde de Madrid" que ha concitado la presencia de lso regidores que le precedieron --Juan Barranco, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Botella, Manuela Carmena y José Luis Martínez-Almeida.

"Quiero reclamar ese espíritu de convivencia, de progreso y de compromiso con la justicia social que, sin duda, Tierno materializó y llevó a Madrid a una transformación como la que ojalá podamos ser capaces de emprender lo antes posible en esta ciudad", ha deseado.

LA IZQUIERDA "SENTÓ LAS BASES DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN MADRID"

Por último, Rita Maestre ha recordado cómo al llegar a la Alcaldía Madrid aún tenía "barrios de chabolas" y decenas de barrios sin edificar, sin alcantarillas, sin polideportivos públicos, sin piscinas municipales, es decir, sin servicios que básicos.

Maestre ha afirmado que fue un gobierno de izquierdas el que "sentó las bases de ese Estado del Bienestar en Madrid" con servicios fundamentales y ha recordado además que bajo su mandato fue cuando arrancó la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. "Es bonito mirar atrás y sobre todo es bonito mirar atrás y ver todo lo que hicimos y todo lo que vamos a volver a hacer", ha asegurado.