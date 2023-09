La izquierda ve "caos" y "angustia" de las familias en la 'vuelta al cole' mientras la Comunidad habla de "normalidad"

La Comunidad reivindica "novedades" del curso como la bajada de ratios o en Plan por una Educación Libre, Plural y de Calidad



PSOE y Más Madrid han calificado este jueves en la Asamblea de Madrid de "caos" la 'vuelta al cole' en la región y han alertado de la "angustia" de las familias ante el inicio del curso académico mientras que desde el Gobierno de la Comunidad han asegurado que se ha desarrollado con "normalidad".

Ha tenido lugar durante la comparecencia del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que a petición propia ha acudido a la Cámara de Vallecas para detallar cómo se ha desarrollado este arranque del curso 2023-2024.

Tras la exposición de los datos de la Comunidad, en el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE Esteban Álvarez ha asegurado que los "indicadores y resultados" de la educación madrileña "no reflejan un buen estado" del sistema y ha insistido en la necesidad de "mirar la realidad como es". Ha descrito la gestión de la vuelta a las aulas como un "caos" con "centros saturados" y "muchas familias con ayudas que no aparecen como beneficiarios".

Desde el PSOE han propuesto que se considere el comedor escolar "como un derecho" y apostar por la gratuidad para las familias con un nivel de renta de hasta 35.000 euros al año. En sus cálculos, aplicarlo en Infantil, Primaria y Secundaria implicaría 430 millones de euros --400 millones más que ahora-- y espera que se pueda ir dando pasos hacia ello a lo largo de la legislatura.

A continuación, la parlamentaria de Más Madrid María Pastor ha hecho hincapié en la "angustia" y la "preocupación" de las familias por la beca comedor y por las infraestructuras en el inicio del curso escolar. Además, ha criticado la falta de docentes y que no se hayan nombrado aún los puestos vacantes.

"El inicio de curso ha sido su carta de presentación y la verdad es que auguro que no viene nada nuevo. Echamos en falta medidas más contundentes para afrontar la salud mental en los centros educativos, para afrontar el bullying, para garantizar que todo el alumnado, y no solo el que pueda pagárselo, tenga una educación de calidad en la Comunidad de Madrid...", ha señalado, al tiempo que ha vaticinado que el nuevo consejero "no va a estar a la altura". Les tendrán enfrente si va a continuar con "las políticas que hieren".

VOX RECLAMA CHEQUE ESCOLAR

En representación de Vox ha tomado la palabra el diputado José Antonio Fúster. Ha centrado su intervención en reivindicar la importancia de "defender la calidad y la libertad educativa" porque, a su parecer, "lo principal es proteger el derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos". Por ello, ha reclamado la implantación del "cheque escolar" para que las familias puedan decidir si a sus hijos se les ofrecen "contenido ideológicos".

"Nosotros queremos recuperar la legítima autoridad de los padres y su protagonismo en la educación de sus hijos, que debe empezar porque cualquier contenido afectivo sexual ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula tenga el conocimiento previo de los padres y la alternativa de no aceptarlo", ha remarcado.



LA COMUNIDAD DESTACA SU "APUESTA POR LA EDUCACIÓN DE CALIDAD"

El consejero, por su parte, ha asegurado que este año se ha "renovado la apuesta por una educación de calidad, en libertad y con igualdad" en la Comunidad. Ha indicado que a lo largo de este mes están empezando sus clases un total de 1.261.750 alumnos de las enseñanzas de Régimen General, 14.697 más que el pasado año.

Este incremento es "especialmente evidente" en los centros públicos, a los que acuden 10.983 estudiantes más que en el curso 2022/23. Ha añadido que el 83% del total de estudiantes cursará las distintas etapas educativas en centros sostenidos con fondos públicos, que han supuesto la primera opción de escolarización solicitada por las familias en el 94,2% de los casos.

Las etapas que más crecen son Formación Profesional, que por cuarto año consecutivo supera el número de matriculados en Bachillerato con casi 170.000 estudiantes (7,5%) y la Educación Infantil de 0 a 3 años, con 87.863 niños (2,7%).

Por último, también ha indicado que los escolares de la Educación Especial (6.205, 4,8%), que además este año estrenan el Duque de Ahumada, un nuevo centro ubicado en Valdemoro.

"Por su parte, el año empieza con más docentes que nunca, 63.041 en la enseñanza pública tras haberse incorporado 2.000 nuevos respecto a 2022/23, y con una inversión de 246 millones en becas y ayudas, como las del programa ACCEDE de préstamo gratuito de libros de las que se beneficiarán cerca de 500.000 alumnos", ha proseguido.

Ha recordado, además, la ampliación de la bajada de ratios en el segundo curso de Educación Infantil 3-6 y en el primer curso de la ESO, que en los centros sostenidos con fondos públicos baja de 30 a 25 alumnos; la puesta en marcha del Plan por una Educación Libre, Plural y de Calidad; el plan de mejora de centros educativos prioritarios que empieza a funcionar en diez colegios; o el programa piloto de auxiliares de danza que llegará a 13.000 alumnos de Primaria de medio centenar de colegios repartidos por toda la región.