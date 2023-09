Sindicatos educativos madrileños alertan del "caos" informático para la asignación de vacantes e interinidades

Aseguran que a día de hoy "no se ha podido asignar ni una sola sustitución" en los centros de la Comunidad



MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos madrileños UGT, CSIF y CC.OO. han alertado de los problemas informáticos que se están produciendo en la plataforma de la Comunidad y que están dificultando la asignación de vacantes e interinidades.

En sendos comunicados, estas organizaciones han criticado la situación desde que comenzó el curso por este "caos" en el sistema informático, así como por la falta de docentes en las aulas madrileñas.

Así, el sindicato UGT ha dado un "suspenso" a la Administración autonómica y ha achacado lo ocurrido a la "forma precipitada" de iniciar el curso escolar y ha advertido de que esto "no está permitiendo la marcha adecuada de las clases en los centros educativos".

A esto ha sumado la "caída constante" de la aplicación de Asignación Remota de Sustituciones (ARES), que "está haciendo que el profesorado esté viviendo un suplicio para garantizar el normal funcionamiento de los centros".

UGT Madrid ha añadido a esto "la incertidumbre del profesorado interino" que "no sabe aún cuál será su destino". "A día de hoy todavía no se ha incorporado todo el personal docente de las plantillas", subraya el sindicato, lo que conlleva, entre otros problemas, que en muchos centros madrileños "aún no hayan comenzado a impartir especialidades como música o educación física".

CARGAN CONTRA LA "PRISA" POR INICIAR EL CURSO

"No es entendible la prisa de la Administración por comenzar el curso escolar sin tener los recursos humanos y materiales necesarios para hacerlo, salvo tal vez sacar rédito político y económico", insiste el sindicato, que reclama "más inversión" por parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en recursos humanos y "una mejor planificación del inicio de curso" para evitar "el caos que se está viviendo en las aulas".

Por su parte, CSIF ha pedido "analizar lo que está ocurriendo" con Madrid Digital y el tratamiento de datos informáticos en la Comunidad de Madrid, así como "los problemas de gestión del programa ARES", que han provocado que "a día de hoy no se haya podido asignar ni una sola sustitución en los centros educativos de la Comunidad de Madrid".

En cualquier caso, para este sindicato "el principal problema" es "la falta de profesores" en numerosos centros por no tener todas las plazas cubiertas y advierte de que en las especialidades "más complicadas o demandadas" como en Formación Profesional, algunos grupos "pueden estar meses sin profesor" y "en uno de cada tres centros puede faltar algún docente".

A esto se suma, explica, que este año se están dando casos de profesores que, mediante el concurso de méritos, han conseguido plaza en otras comunidades autónomas pero siguen teniendo la suya como interinos asignada en Madrid. Esto suponía una serie de vacantes que "tendrían que haber estado cubiertas el pasado 1 de septiembre".

Este problema, alertan CSIF Educación Madrid, ha afectado más, en esta ocasión, al ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Escuelas de Arte, o centros de Formación Profesional (FP) debido a que este año han tenido lugar procesos selectivos y, además, "la estabilización se ha metido por medio", un problema que cree que "se va repetir en Educación Primaria en el comienzo del curso 2024/2025.

"CERCA DE 2.500" PLAZAS POR CUBRIR

Por todo ello, advierte de que tras la asignación extraordinaria de septiembre, donde se colocaron unos 540 docentes, puede haber todavía "cerca de 2.500 plazas por cubrir entre colegios e institutos".

Para CSIF, el curso escolar "no puede empezar hasta que no estén todos los docentes en sus puestos de trabajo" y ha exigido al consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, que los reciba para tratar estos asuntos "de manera urgente".

También CC.OO. ha reclamado una reunión con Viciana tras criticar la "incapacidad para la gestión de las plantillas" por parte de la Educación y lamentar que debido a los citados problemas informáticos, según les ha indicado la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería, se tendrán que repetir los llamamientos para cubrir vacantes y suplencias.

"Lo que pasa ahora mismo en los centros públicos madrileños es que faltan profesores, que el curso, en realidad, no ha empezado para todo el alumnado como tenía que empezar, porque al faltar profesores, tienen que tomar medidas extraordinarias de organización, juntar grupos y realizar otro tipo de actividades que no son curriculares, para mantener a los alumnos haciendo algún tipo de actividad, pero, desde luego, no siendo posible empezar los currículos y las actividades de aprendizaje que deberían haber empezado ya", ha censurado el sindicato.

Durante su comparecencia este jueves en la Asamblea de Madrid, Emilio Viciana ha defendido que el año empieza con más docentes que nunca, 63.041 en la enseñanza pública tras haberse incorporado 2.000 nuevos respecto a 2022/23, y con una inversión de 246 millones en becas y ayudas, como las del programa ACCEDE de préstamo gratuito de libros de las que se beneficiarán cerca de 500.000 alumnos", ha proseguido.

Además, al inicio del curso la Consejería explicó que se trataba de un procedimiento "muy complejo" de asignación de plazas que podría producir "algunas incidencias" que se trata de subsanar "de la manera más rápida posible" y "con todas las garantías".