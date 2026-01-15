Los Jardines Gregorio Ordoñez inauguran una escultura para concienciar a niños de los riesgos del uso de las pantallas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desvela la escultura en el parque Gregorio Ordoñez. - EUROPA PRESS

Aldeas Infantiles SOS y fundaciónSOL con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid han inaugurado este jueves en los jardines Gregorio Ordóñez la escultura 'Resetéate y Vive', una obra destinada a concienciar sobre los peligros digitales que afectan a niños, niñas y adolescentes.

El evento ha contado con la presencia de la presidenta de la fundaciónSOL, Paloma Segrelles; el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig; la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha desgranado que la instalación de esta escultura, alerta de "los riesgos gravísimos" que tiene la sobreexposición a las pantallas.

En este sentido, el primer edil ha desvelado que la escultura estará durante cuatro meses en este parque infantil y que posteriormenete recorrerá otros parques de Madrid y otras ciudades de España.

"Esta escultura está aquí en un parque al aire libre, donde lo que se tiene que hacer es jugar, utilizar ese monopatín que está ahí --en referencia a la escultura--, divertirse, reírse, estar con los amigos. Es un recuerdo para todos ellos de que la sobreexposición a las pantallas, tiene una serie de riesgos muy importantes", ha añadido el regidor.

En este sentido, ha destacado que en estos tiempos de Inteligencia Artificial (IA) hay que reivindicar "la inteligencia natural, la inteligencia de la persona", y que la escultura interpela a los padres porque tienen "la responsabilidad de educar en valores a los hijos para poder servir a la sociedad en un futuro".

"A través de Madrid Salud tenemos una serie de programas dirigidos específicamente al tratamiento de adicciones y particularmente al tratamiento de adicciones en niños y adolescentes", ha recordado Almeida.

GREGORIO ORDÓÑEZ, "MÁRTIR POR LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA"

Al estar la obra ubicada en los Jardines de Gregorio Ordóñez, José Luis Martínez-Almeida ha tenido unas palabras dedicadas al concejal del PP en San Sebastián asesinado por ETA en 1995.

"Ordóñez fue un mártir por la libertad y por la democracia, que reconoceremos en apenas unos días en el aniversario de su asesinato", ha destacado el alcalde. En este sentido, ha manifestado que "estaría profundamente orgulloso" de poder llevar a cabo esta acción en un parque que lleva su nombre.

JARDINES REMODELADOS CON UNA INVERSIÓN DE 84.000 EUROS

Los jardines de Gregorio Ordóñez, situados en la calle del Príncipe de Vergara 68, han sido remodelados por la Junta Municipal de Salamanca con una inversión cercana a los 84.000 euros.

La obra ha consistido en "la mejora de la seguridad del espacio y de la salubridad de los usuarios", principalmente, niños y mayores. Para ello, se ha procedido a un cambio en el cerramiento del espacio, incorporando al parque parte del paseo existente, lo que evita "su uso indebido".

Tras las obras, el nuevo espacio, denominado zona de encuentro generacional, incluye un tablero de juego para favorecer la cohesión entre los usuarios de cualquier edad. Además, se han instalado bancos de hormigón con forma de cubo y se ha creado una zona de arenero para juegos. Asimismo, se ha añadido un parterre en la linde con los locales de hostelería, que actuará como barrera visual de vegetación.

"UN ENCUENTRO ENTRE ARTE Y CONCIENCIACIÓN DIGITAL"

La obra ha sido presentada por Aldeas Infantiles SOS y fundaciónSOL con el objetivo de sensibilizar sobre el uso abusivo de las pantallas en menores. Los niños y adolescentes, acceden a dispositivos electrónicos a edades "cada vez más tempranas", teniendo este uso precoz "un efecto negativo" en su salud mental.

Junto a la instalación, un código QR permite a los visitantes acceder a información sobre el proyecto, así como a recursos y orientaciones prácticas para acompañar a niños y adolescentes en su relación con la tecnología.

Un estudio de la fundaciónSOL de 2024 bajo el nombre 'Percepciones sobre el impacto del consumo de contenidos digitales en la infancia y la adolescencia' indica que los niños y niñas en España, acceden a su primer dispositivo entre los 8 y 9 años, y que el 96% de quienes tienen entre 11 y 14 años ya cuenta con uno propio.

"Una hiperconectividad asumida como normalidad, pero que también está afectando a la forma en la que los menores se relacionan, así como su desarrollo personal", ha destacado la fundaciónSOL.

Al hilo, ha indicado que "un acceso temprano al smartphone se asocia también a un deterioro de la salud mental juvenil", con riesgos que van desde dificultades en la regulación emocional, hasta una menor autoestima o pensamientos de carácter autodestructivo".

A ello se suma que "el empleo abusivo de pantallas" no solo puede impactar negativamente en el bienestar emocional de los adolescentes, sino también "agravar problemáticas psicológicas ya presentes".

"Desde Aldeas Infantiles SOS estamos comprometidos con el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en el buen uso de las tecnologías, una labor en la que familias y educadores, son aliados imprescindibles. Al mismo tiempo, creemos firmemente en la necesidad de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, asegurando que este se convierta en un espacio seguro que les ofrezca oportunidades para desarrollarse, aprender y relacionarse con sus iguales", ha explicado el presidente de Aldeas Infantiles SOS.

Por otro lado, Segrelles ha indicado que espera que "este sea el primero de muchos parques", y se pueda llevar esta escultura a otros parques y ciudades con el fin de "resetear de las pantallas digitales".

UNA OBRA DE CLAUDIA STILIANOPOULOS

A la hora de crear la escultura, Claudia Stilianopoulos se inspiró precisamente en "este impacto negativo de las pantallas en la infancia y la adolescencia", aunque de primeras, ha desvelado en declaraciones a los medios que iba a ser "una cometa".

"La escultura tiene como objetivo mostrar el contraste entre la oscuridad de la hiperconexión digital y la luz que aporta el juego, la creatividad y el contacto humano", ha desgranado Stilianopoulos, que empezó el proyecto hace medio año.

En este sentido, la escultura ha destacado que "le encantó" cuando este miércoles se instaló la escultura, y se acercaron muchos niños a esperar que se instalaba, "en vez de estar jugando en el parque infantil".

Con más de dos décadas de trayectoria en la escultura y el arte urbano, Stilianopoulos ha consolidado "un estilo cargado de simbolismo y compromiso social", presente en ferias internacionales como ARCO o Aqua Art Miami, y que ahora pone al servicio de un proyecto con un fuerte mensaje de transformación.