Archivo - Javier Fernández Ruiz se convierte en jefe superior de la Policía Municipal tras 41 años de servicio en el Cuerpo - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Javier Fernández Ruiz se convierte en jefe superior de la Policía Municipal de Madrid tras 41 años de servicio en el Cuerpo y tomar el relevo a Óskar de Santos por jubilación.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha presidido el acto oficial en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse), en el que también ha estado presente la delegada del Gobierno, Pilar Trinidad.

Fernández ejercía desde 2020 como jefe de la Comisaría General de la Zona Este y jefe de la Comisaría Principal de Formación y Desarrollo, así como mando adjunto al segundo jefe del cuerpo.

Lleva 41 años prestando servicio en la Policía Municipal, tras acceder al cuerpo en 1985. Desde entonces ha ejercido su labor policial, por este orden, en el distrito de Latina y como motorista en la Unidad de Servicios Especiales (como agente); en la Unidad de Seguridad 1 (como cabo, actualmente oficial); en la Unidad de Vigilancia Administrativa 1 Sur, en la Unidad de Investigación de Accidentes y en la Unidad Central de Seguridad (como sargento, actualmente subinspector) o en la comisaría de Retiro (como suboficial, actualmente inspector).

Después como jefe de Departamento de Gestión de Información del Mando Único de Emergencias; como jefe de la Unidad Central de Investigación y de la Unidad de Refuerzo a Distritos; como jefe de las unidades de los distritos Centro Sur y Tetuán, y como coordinador de Agentes Tutores (como intendente, actualmente comisario).

El nuevo jefe superior es licenciado en Derecho y máster en Derechos Humanos, entre otros estudios, y ha ejercido como profesor tanto en el Cifse municipal como en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (Ifise) regional, entre otras colaboraciones y formaciones.

En el ámbito policial ha sido condecorado con dos Cruces al Mérito y la Cruz de San Juan de Policía Municipal Madrid, con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de Policía Nacional y con la Medalla de la Policía Local de Zaragoza.

Los objetivos de Fernández al frente del Cuerpo se centrarán en "seguir afrontando los retos de Policía Municipal de Madrid, como avanzar en las competencias en materia de seguridad, investigación y nuevas tecnologías; coordinar la ampliación de personal y seguir reforzando la coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, con la judicatura y la Fiscalía regional".