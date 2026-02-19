Javier de la Iglesia, nuevo gerente de la Junta de Compensación de Los Cerros. - LOS CERROS

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Junta de Compensación de Los Cerros, celebrada el pasado 16 de febrero, ha nombrado a Javier de la Iglesia como nuevo gerente de la compañía.

Se incorpora asumiendo la coordinación integral de los proyectos urbanísticos vinculados al desarrollo, así como la dirección y coordinación de los distintos equipos que integran la Junta.

Entre sus responsabilidades destacan la supervisión de las áreas técnica, de construcción, jurídica, administrativo-financiera y de comunicación; la supervisión de obras, el control económico y la gestión de agentes implicados y actores clave, garantizando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución estratégica de este proyecto, han detallado desde Los Cerros en un comunicado.

Javier de la Iglesia es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un Executive MBA por el Instituto de Empresa. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado funciones directivas tanto en el ámbito público como en el privado, ocupando distintos cargos de dirección general en empresas y entidades urbanísticas. Su última posición fue la de director-gerente de la Entidad Urbanística Colaboradora del Colector-Interceptor de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Con este nombramiento, la Junta de Compensación de Los Cerros busca reforzar "su estructura directiva incorporando un perfil con amplia experiencia en el sector urbanístico e inmobiliario, consolidando así su apuesta por una gestión estratégica y especializada del desarrollo".