El jefe de Cardiología del Marañón se presenta a las elecciones del ICOMEM para "defender la dignidad del médico"

Asegura que la actual dirección del Colegio "no ha estado a la altura en la pandemia, ha abandonado a los profesionales y se ha politizado"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Medicina y jefe de la Sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el doctor Manuel Martínez-Sellés, ha lanzado este lunes su candidatura para presidir el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) con el claro objetivo de "promover y luchar por la dignidad del médico en todos los ámbitos y antes todas las administraciones, sin ningún interés de otro tipo".

Martínez-Sellés presenta un equipo compacto, formado por profesionales con perfil asistencial y científico, a los que siguen decenas de médicos, que fueron quienes les animaron a dar este paso para conseguir "un cambio en positivo para la profesión". Todos aseguran están desilusionados y se han sentido "desamparados" con el papel que ha jugado el Colegio durante los últimos años y especialmente durante el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus.

"Durante la pandemia los médicos hemos trabajado en condiciones que no eran las adecuadas. No nos hemos sentido respaldados por el Colegio porque sus actuales dirigentes han dado un giro hacia otros intereses, que no tienen nada que ver con la profesión. Nuestra candidatura no tiene objetivos políticos. Queremos que todos los médicos tengan los mejores EPIs y es intolerable que un alto porcentaje de médicos se haya contagiado y fallecido. Se ha actuado tarde y mal, y ante ello no se ha alzado la voz como debería", se queja el candidato.

En cambio, lo único que ha hecho el Colegio tras 50 millones de euros de presupuesto gastado en cuatro años, apunta Martínez-Selles, ha sido "entrar en el juego político, posicionándose a favor de un Gobierno y en contra de otro, mientras los ciudadanos, independientemente de su color política, daban una lección cívica desde sus balcones aplaudiendo la labor de los profesionales sanitarios".

"Ahora toca que las diferentes administraciones reconozcan el papel y el excelso trabajo de los médicos y mejoren nuestras condiciones, algo que todavía no han hecho", ha denunciado Martínez-Sellés.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL 'EQUIPO SELLÉS'

Las líneas de actuación de la candidatura pasan por recuperar la figura del médico como piedra angular de la Sanidad; ya que "es quien debe tener la última palabra en los temas de salud, no los políticos".

Y esto el jefe de Cardiología del Gregorio Marañón lo quiere trasladar a todos los niveles, luchando por mejorar la atención médica especializada, los cuidados paliativos, la humanización de la Sanidad, la Pediatría, etcétera; pero especialmente la Atención Primaria, "tan maltratada desde el inicio de la pandemia, con decenas de centros y ambulatorios públicos aún cerrados por toda la región".

"El médico ha de ser el garante de la calidad asistencial y para ello pueden y deber subir los baremos", afirma el candidato opositor al actual presidente del ICOMEM, Miguel Ángel Sánchez Chillón. Para ello Martínez-Sellés luchará, "como no ha hecho Chillón, para lograr un urgente aumento del salarios de los médicos madrileños e ir progresivamente equiparándolos al nivel de sus colegas europeos, mucho más elevados".

El 'Equipo Sellés' aboga por defender también los intereses de los pacientes, que su trato sea el más humano y adecuado posible, cumpliendo con una medicina basada en la evidencia científica. Por ello, perseguirán con especial ahínco la publicidad engañosa y el intrusismo profesional, "frente a la línea actual del Colegio, cada vez más alejada de la buena praxis y del juramento hipocrático".

Firmes defensores de la Sanidad Pública, la candidatura promete defender también la dignidad del profesional que trabaja total o parcialmente en la Sanidad Privada porque "un médico es un médico en todos los ámbitos". "Es un error enorme demonizar la sanidad privada. El Colegio debe defender una medicina de calidad en todos los aspectos. Cuando sea presidente voy a defender a todos los médicos", se compromete Martínez-Sellés, que lleva 'Soy Médico' como lema de campaña.

Otros objetivos de la candidatura son el apoyo incondicional a los médicos residentes "en sus justas reivindicaciones", facilitar la igualdad y la conciliación familiar del profesional, la atención preferencial al médico jubilado en consultas y hospitales, la creación de un comité de expertos que se encargue de estudiar y dar respuesta a las problemáticas futuras del colectivo y la vinculación con sociedades y asociaciones científicas.

"Tenemos datos reales de quienes están día a día batiéndose el cobre en la Medicina y sabemos, porque nos lo cuentan, lo que necesitan, cuáles son sus carencias y dónde podríamos reforzar las actuaciones para que dar una mejor medicina para el paciente. Nosotros tenemos la información. Hemos de poder darla y el Colegio es el vehículo, el instrumento adecuado para dar voz a todas esas inquietudes", resume la candidata a la vicepresidencia del ICOMEM, la doctora Luisa María González Pérez.

Por todo ello, el equipo de Martínez-Selles ha pedido a todos los médicos madrileños que se movilicen, ejerzan su derecho a voto "y den la confianza a una candidatura independiente, ajena a partidos y sindicatos, que se plante ante el desbordamiento del sistema sanitario actual, que priorice los criterios clínicos y científicos en las actuaciones, y que devuelva el Colegio de Médicos a la transparencia, la eficiencia, la independencia y la responsabilidad".

CURRÍCULUM DEL CANDIDATO Y SU LISTA

Manuel Martínez-Sellés (Lisboa, 1971) es catedrático de Medicina y jefe de Sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón. Sus líneas de investigación son las enfermedades cardiovasculares y sus peculiaridades en las mujeres y los ancianos. Es editor de varios libros y autor de más de cien artículos publicados en revistas internacionales.

El candidato compagina su actividad docente en la Universidad Europea de Madrid con la profesional en el Gregorio Marañón. Ha sido presidente de la Sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y es presidente electo de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares.

Martínez-Sellés es doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid. Fue número 19 del MIR en 1996. Máster en 'Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud' de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Cardiología, ejerció la residencia en el Gregorio Marañón, en el que actualmente es jefe de sección. A lo largo de su carrera profesional ha recibido 18 galardones nacionales e internacionales en bioética y cardiología.

Hijo y nieto médicos (su abuelo fue presidente del Colegio de Médicos de Madrid), y padre de futuros médicos, en su vida profesional se ha centrado en sus pacientes y en la investigación clínica. Defensor de la formación e investigación médica continua, el candidato a presidente del ICOMEM es también profesor Catedrático en la Universidad Europea y Asociado en la Complutense. Desde 2016 tiene la acreditación ANECA de Profesor Catedrático, siendo además Profesor Titular Universidad Autónoma del Estado de México.

La candidatura la completan los doctores Luisa González Pérez (Vicepresidencia), José Antonio Valero (Tesorería), Armando Fernández Sánchez (Secretaría), Javier Martín Sánchez (Vicesecretaría). Para vocalías se presentan María Esther Cordón (Médicos en Ejercicio Libre), Cristina Sánchez Díaz (Médicos en Formación), Rafael Carlos Ortega (Médicos de Atención Primaria), Raúl Nieto Gómez (Médicos Titulares y Rurales), José Ramos Sanz (Médicos Jubilados), Luis Cabeza Osorio (Médicos de Atención Especializada y Hospitales), Santiago Sevilla (Médicos No Asistenciales) y Alfonso Prada (Médicos para la Promoción de Empleo y Cooperación Internacional).

