José Bordalás será nombrado Hijo Adoptivo de Getafe por su trayectoria y vinculación con la ciudad y el Getafe CF

Jose Bordalas, head coach of Getafe CF, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Getafe CF at RCDE Stadium on March 21, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha anunciado el inicio del expediente oficial para otorgar el título de Hijo Adoptivo de la ciudad a José Bordalás Jiménez (Alicante, 1964), actual entrenador del Getafe Club de Fútbol.

Con este reconocimiento institucional, el Gobierno local, a iniciativa de la alcaldesa, Sara Hernández, desea distinguir su "extraordinaria" aportación deportiva, su lealtad a la entidad y su "profunda identificación con el sentimiento, la cultura del esfuerzo y el espíritu de superación de los vecinos del municipio".

Hernández ha puesto en valor lo que representa su figura para el municipio, "más allá de los resultados en el terreno de juego", por el fuerte vínculo emocional que el técnico ha construido con Getafe. Este nombramiento responde a una trayectoria marcada por el "trabajo y la disciplina, valores de superación ante las dificultades que sintonizan plenamente con la identidad de la ciudad".

La trayectoria de Bordalás al frente del equipo se ha consolidado como un "caso de éxito articulado en dos etapas fundamentales marcadas por su compromiso en momentos críticos". En la primera, protagonizó el bautizado como "milagro del ascenso" en la temporada 2016/17, cogiendo al equipo en puestos de descenso a Segunda B y devolviéndolo a la élite en nueve meses tras una remontada "histórica".

"Su retorno en 2023 volvió a evidenciar su arraigo personal con la ciudad, asumiendo la dirección en una situación límite a falta de solo siete jornadas y logrando una salvación agónica que garantizó la supervivencia de la entidad en la máxima categoría", ha destacado el Consistorio.

Bajo su liderazgo, el club ha vivido sus páginas más brillantes, alcanzando en la temporada 2018/19 la mejor clasificación de su historia con un quinto puesto y un récord de 59 puntos. Este éxito permitió el regreso del "EuroGeta" a la competición continental, dejando para el recuerdo la "mítica eliminatoria" de la Europa League 2019/20 ante el Ajax de Ámsterdam.

Aquella victoria en el Coliseum y el "alarde de resistencia" en el Johan Cruyff Arena, donde el equipo selló el pase a octavos de final, "situaron de nuevo el nombre de Getafe ante los ojos de la élite europea, en una evolución que solo la pandemia pudo frenar".

Esta iniciativa municipal cuenta con el respaldo de la afición a través de la Federación de Peñas, que subraya la importancia de que un miembro "tan fundamental" de la vida de la ciudad quede reflejado para siempre en su historia.

Con más de ocho temporadas defendiendo el escudo, Bordalás es el principal artífice de que Getafe haya militado en Primera División 21 de las últimas 22 temporadas. La propuesta será ahora elevada a los órganos municipales correspondientes para su aprobación oficial conforme al Reglamento de Honores y Distinciones, "reafirmando el orgullo de una ciudad que se ve reflejada en la lucha y la perseverancia de su técnico".