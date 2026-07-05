Los joyeros de Madrid alertan de una vuelta a los atracos violentos de los 2000 y piden endurecer penas a reincidentes

Archivo - Imagen de archivo de joyas - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los joyeros de Madrid alerta de que la región vive un repunte de los atracos a establecimientos que recuerda a la situación de comienzos de siglo, cuando los alunizajes y asaltos violentos a mano armada desembocaron en una oleada de extrema violencia e incluso sucesos que se saldaron con heridos graves y fallecidos.

Ahora la región parece atravesar una nueva oleada de atracos violentos en joyerías. En apenas tres meses se han registrado al menos ocho grandes atracos en establecimientos de joyería en la región, la mayoría de ellos en la capital, aunque algunos de los más violentos en Pinto o Torrelodones, donde los ladrones irrumpieron arma en mano.

En este contexto, el secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid, Armando Rodríguez, ha admitido en declaraciones a Europa Press que el sector afronta con "mucha preocupación" esta escalada de robos que, a su juicio, ha recuperado la virulencia de décadas atrás debido al uso de armas y el riesgo que supone para las víctimas.

Los joyeros consideran que el motivo detrás de esta escalada de atracos puede estar el precio el oro, que actualmente se sitúa en los 3.600 euros por onza tras varios meses de subida constante desde comienzos del año 2024 hasta alcanzar la cifra récord de 4.600 euros a finales del pasado mes de enero.

Sin embargo, este efecto llamada que pueda provocar el precio del oro ha atraído a atracadores de un perfil poco profesionalizado que, sumado a la posesión de armas, eleva la tensión en los asaltos y puede desembocar en tragedia en algún momento, a entender de Rodríguez. "No se sabe que respuesta van a tener, son impredecibles", ha dicho.

Actualmente, según estimaciones del Gremio de Joyeros, estarían operando en la Comunidad de Madrid tres o cuatro bandas diferentes. De hecho, la Policía Nacional anunció hace apenas diez días la detención de once miembros de una de estas bandas a la que se le atribuyen al menos cinco de los últimos atracos.

Entre los detenidos se encuentran los dos atracadores que, ataviados con disfraces de clérigos, intentaron aprovechar la visita del Papa León XIV a comienzos de junio a Madrid para pasar desapercibidos por la calle para asaltar una joyería de la calle Alcalá. Otro de los detenidos había participado en un atraco pocos días después en Barcelona.

REFORMA CONTRA LA MULTIRREINCIDENCIA

Sin embargo, Rodríguez lamenta que las detenciones, a su juicio, no son suficientes porque "no solucionan el problema de fondo", que es la laxitud con la que se trata la multirreincidencia y los delitos contra el patrimonio. "No nos cabe ninguna duda de que va a haber más robos", ha lamentado el representante de los joyeros madrileños.

Rodríguez ha subrayado que el sector mantiene una colaboración constante con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tratar de contener esta delincuencia, aunque considera que la respuesta penal resulta insuficiente y se entra en una dinámica en la que se detiene a los atracadores, pasan a disposición judicial y poco después vuelven a la calle.

"Las bandas saben cuál es el trato judicial que van a recibir", ha lamentado, insistiendo así en que en España los delitos contra el patrimonio "no están suficientemente penados". "Robar en España es fácil e impune", ha subrayado, por lo que ha aprovechado para reclamar un endurecimiento de la normativa.

La situación ha llegado a tal punto que el Gremio de Joyeros se ha abierto a personarse como acusación particular en los distintos procedimientos judiciales relacionados con robos en el sector para respaldar a las víctimas y, al mismo tiempo, poder conocer la evolución procesal de los detenidos.

"Lo hacemos para comprobar que no entren por una puerta de la comisaría y salgan por otra al día siguiente", ha remachado Rodríguez, que lamenta que, en este contexto, en España "no se hace nada contra la multirreincidencia" y esto no hace más que "movilizar a los ladrones" para que sigan cometiendo atracos.