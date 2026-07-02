Juan Lobato descarta presentarse a las primarias del PSOE a la Comunidad y critica que no sean abiertas

Archivo - El senador del PSOE Juan Lobato - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general del PSOE-M y senador Juan Lobato ha descartado este jueves presentarse a las primarias del PSOE para encabezar la lista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ha criticado que no sean abiertas.

Lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas el mismo día en el que se ha abierto el plazo para presentar candidaturas.

"Creo que en momentos difíciles y de crisis como son estos, la mejor decisión es abrirse y confiar en los ciudadanos y que sean ellos los que decidan cuál debe ser el camino del partido", ha planteado el también diputado autonómico, quien ha censurado que se abran "un poco exprés y en mitad del verano".

Ha expuesto que él respeta que se haya decidido optar por este formato de primarias y que habrá "los candidatos que haya" más allá del secretario general y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ya ha formalizado su candidatura esta mañana.

Lobato ha indicado que en el caso de que fueran primarias abiertas él sí se hubiera presentado, porque habría habido un "paso de hacer un proceso de confianza en los madrileños". "Pero en un proceso así interno y en mitad de julio creo que no es el formato ideal y no creo que sea conveniente", ha sentenciado.

Preguntado por el Ayuntamiento, ha indicado sobre la portavoz adjunta, Enma López, que su paso adelante es "lógico en su trayectoria personal" y que lleva "muchos años trabajando" en el Consistorio. López se batirá con la actual portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien fuera tíquet electoral con Lobato en 2023.