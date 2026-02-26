Un juez archiva la causa que investigaba un supuesto amaño en las oposiciones de la Policía Municipal en 2021

Archivo - Un agente de la Policía Municipal de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha archivado la causa en la que investigaba a la cúpula de la Policía Municipal de Madrid por un supuesto amaño en varios procesos selectivos relacionados con el Cuerpo de Policía Municipal en 2021 al considerar que la denuncia no se sostiene "más allá de la mera sospecha".

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda el sobreseimiento y el archivo de las presentes actuaciones. A consecuencia, queda sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran impuesto con anterioridad a los investigados.

El procedimiento se instruía por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y uso de secreto por funcionario.

Durante las declaraciones, los altos mandos investigados atribuyeron la acusación a un "montaje" y denunciaron que la oposición usó el caso como "ariete político" para dañar la imagen de la Alcaldía de Madrid.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Asociación de la Policía Unificada de Madrid, que sostenía que miembros del tribunal de oposiciones habrían facilitado preguntas del examen a determinadas academias y aspirantes. Entre los imputados figuraban el comisario jefe, Oskar de Santos, el excomisario José Luis Morcillo y el exintendente Miguel Carmona, entre otros.

NO CONOCÍAN EL EXAMEN

En la argumentación jurídica, se expone que las oposiciones se convocaron por decreto de 2 de julio de 2021 para la cobertura de 6 plazas, y se presentaron 230 personas.

El auto señala que únicamente el presidente del tribunal tenía acceso completo al contenido del examen, y que ni él ni los vocales aparecen como denunciados. Además, según las declaraciones recogidas, las preguntas se elaboraban por los miembros del tribunal sin conocer el conjunto del examen y la clave de acceso se remitía posteriormente, lo que hacía imposible conocer el contenido global de la prueba con antelación.

El magistrado subraya que conforme a las actuaciones "no se sostiene de ninguna manera ninguna de las afirmaciones realizadas en el escrito de denuncia, mas allá de la mera sospecha o afirmaciones sin elemento probatorio suficiente".

Las declaraciones de los imputados tuvieron lugar después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al magistrado reabrir la investigación al estimar un recurso de la Asociación de Policía Unificada de Madrid (APMU), al que se adhirió el sindicato unión de policía municipal (UPM).

La Sala ordenó revocar el archivo y que se prosiguiera la causa "a fin de un mayor esclarecimiento de los hechos y las circunstancias que puedan incidir en su correcta calificación en los términos expuestos".

RECTIFICACIÓN DE LA IZQUIERDA

Al respecto, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, tras conocer el archivo, ha manifestado que espera "una rectificación en el día de hoy" por parte de la izquierda tras las acusaciones vertidas a lo largo de los meses.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha insistido en que "algunos deberán rectificar las barbaridades que se han oído en los últimos días".

APMU LAMENTA LA DECISIÓN

Por su parte, desde la Asociación de la Policía Unificada de Madrid (APMU) han lamentado la decisión, pues consideran que no se han tenido en cuenta sus argumentos ni su petición de pruebas. Fuentes consultadas por Europa Press apuntan que estudiaran el auto para un posible recurso.

Las diligencias del caso ahora archivado se incoaron en 2022 para investigar la presunta comisión por parte de cinco altos mandos de delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El denunciante consideraba que había "notables indicios de irregularidades en varios procesos selectivos relacionados con el Cuerpo de Policía Municipal".

El magistrado abrió la causa al entender que los hechos expuestos contra la cúpula de la Policía Municipal presentaban "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Tras practicar las diligencia, el juez acordó el archivo al considerar que no se han acreditado la existencia de indicios de suficiente entidad como para continuar la instrucción de esta causa.