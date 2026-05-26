Un juez imputa al compañero del agente investigado por asfixiar a un magrebí en Torrejón

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Madrid junto a un coche patrulla - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha acordado la declaración en calidad de investigado del compañero de un agente de la Policía Municipal de Madrid implicado en la muerte en junio de 2025 de un joven magrebí en Torrejón de Ardoz.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se le cita a declarar el próximo 9 de junio a instancias de la acusación particular. De este modo, su condición pasa de testigo a investigado en la causa.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio cuando un agente presuntamente estranguló a un joven de origen magrebí de unos 35 años que había intentado robarle el teléfono mientras caminaba por la vía pública de paisano junto a otro compañero.

En un escrito, el abogado de la familia, el letrado Ruben Vaquero Arribas, solicitó la declaración como investigado del compañero del policía investigado por supuestamente asfixiar al joven a raíz de los resultados del informe forense.

El informe determinó que la causa inmediata de la muerte fue una anoxia derivada de asfixia, producida durante una maniobra de inmovilización en la que el joven fue reducido en posición boca abajo. Las forenses señalaban como factores determinantes la compresión torácica, una presa cervical y la posición en decúbito prono.

La resolución judicial considera "procedente y necesaria" la comparecencia del hasta ahora testigo tras analizar las actuaciones practicadas y el informe médico forense de autopsia.

Según recoge el auto, el informe forense sitúa entre las posibles concausas del fallecimiento "la inmovilización, con compresión torácica y presa cervical, y la posición en decúbito prono" de la víctima. A raíz de estos elementos, el juzgado aprecia la necesidad de esclarecer el posible grado de participación del agente en los hechos investigados.

En la misma resolución, el juzgado rechaza una petición formulada por la defensa de otro de los investigados que solicitaba acceso al historial clínico completo del fallecido a través del sistema Horus para la elaboración de un informe pericial de parte.

La magistrada sostiene que el informe deberá elaborarse con la documentación médica y toxicológica ya incorporada al procedimiento, aunque deja abierta la posibilidad de solicitar documentación adicional siempre que se justifique de manera concreta su necesidad.