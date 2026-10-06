El juez propone juzgar a los dueños y arquitectos del 'Burro Canaglia' por el incendio que dejó tres muertos

Archivo - Restaurante 'Burro Canaglia Bar&Resto' precintado por un incendio, en la plaza de Manuel Becerra, a 22 de abril de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 46, ha propuesto juzgar a cinco investigados por el incendio del restaurante Burro Canaglia, ocurrido el 21 de abril de 2023 en la calle Manuel Becerra de la capital y en el que fallecieron tres personas y varias resultaron heridas.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el magistrado acuerda continuar los trámites por el procedimiento abreviado, lo que supone el inicio de la fase intermedia del procedimiento y fin de la instrucción.

El juez aprecia indicios de delitos contra los derechos de los trabajadores y de homicidio o lesiones imprudentes con resultado de muerte o lesiones graves.

El magistrado propone que sean juzgados cinco investigados: el administrador único de La Perla di Montello, sociedad titular del restaurante; el gerente del establecimiento; dos administradores de la franquiciadora Foodology Lab; y dos arquitectos vinculados al proyecto de adecuación del local.

El incendio se produjo cuando un camarero se aproximó a una mesa con una pizza que estaba siendo flameada con un soplete. Al pasar junto a una columna estructural, la pizza encendida provocó que se incendiara rápidamente la decoración floral del establecimiento. Las llamas se propagaron primero en vertical y posteriormente por el techo, provocando una estampida entre los clientes.

Como consecuencia del fuego fallecieron tres personas. Dos de las víctimas fueron identificadas como una clienta y un trabajador del establecimiento, mientras que la investigación determinó que la causa de las muertes fue la asfixia por hipoxia hipoxémica.

Además, varios clientes y trabajadores sufrieron lesiones de diversa consideración, algunas de ellas con necesidad de tratamiento médico o quirúrgico, así como secuelas psicológicas y psiquiátricas.

LA DECORACIÓN FLORAL Y EL FLAMEADO DE PLATOS

El instructor recoge especialmente las conclusiones de los informes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, que apuntaron a múltiples causas del accidente.

Entre ellas, la abundante decoración del local, formada por vegetación seca y plástico que imitaba vegetación; el servicio de determinados platos con llama viva en lugares no habilitados; la falta de coordinación para integrar la decoración en la planificación de los medios de extinción y emergencia; y la ausencia de una vía de evacuación libre de material inflamable.

El informe de Inspección consideró como causa directa del accidente la inhalación de humo provocado por el incendio de la decoración floral mientras se servía una pizza 'inferno'. Como causas indirectas señaló, entre otras, la ausencia de evaluación de los riesgos del local teniendo en cuenta la decoración y el uso de llamas, las dimensiones del establecimiento, la existencia de una única salida de emergencia y el hecho de que una de las puertas abriese en sentido contrario al de la evacuación.

El juez también recoge que la puerta de salida hacia la calle abría en sentido contrario al previsto para la evacuación. Además, un testigo aseguró que una de las puertas de acceso se encontraba bloqueada por un carro de hostelería de unos 130 centímetros, que tuvo que ser retirado para facilitar la salida de varias personas.

La resolución señala asimismo que, cuando se produjo el incendio, no se habían evaluado los riesgos del local ni revisado los medios de detección y extinción, y tampoco existía un plan de emergencia del centro de trabajo. La pizza 'inferno', añade el auto, había sido incluida en la carta por la franquiciadora Foodology Lab.

LA FRANQUICIA Y LA DECORACIÓN

Durante la investigación se analizó también la relación entre la franquiciadora Foodology Lab y La Perla di Montello, titular del establecimiento. El auto señala que el contrato de franquicia exigía el cumplimiento de la imagen corporativa de la marca, que incluía aspectos como la decoración, distribución de espacios, señalética, mobiliario y elementos de iluminación.

La resolución recoge que la empresa que suministró la decoración floral había realizado trabajos en otros restaurantes de la marca y que, antes de la apertura del establecimiento madrileño, ofreció tres opciones de decoración. La elegida por el franquiciado fue la de mayor coste. En un correo, un responsable de Foodology llegó a señalar que nunca habían realizado un establecimiento de la marca con "tal densidad de decoración floral".

El instructor considera que de la investigación se desprenden indicios contra el administrador de La Perla di Montello, el gerente del restaurante, los dos administradores de Foodology Lab y los dos arquitectos vinculados a Garrigues Retail, por delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidio o lesiones imprudentes con resultado de muerte o lesiones graves.

DIEZ DÍAS PARA DECIDIR SI PIDEN JUICIO

El magistrado ha acordado dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas para que, en un plazo común de diez días, presenten escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o interesen el sobreseimiento de la causa. También podrán pedir excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación.

La resolución establece además la responsabilidad civil de las aseguradoras MGS Seguros y Reaseguros, Banco Sabadell Seguros Generales y Catalana Occidente.