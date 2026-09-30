La jueza mantiene imputados al policía municipal que asfixió a un hombre al reducirlo en Torrejón y a su compañero

Archivo - Entrada de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha acordado la continuación del procedimiento contra un agente de la Policía Municipal de Madrid y su compañero, un agente jubilado, por la muerte de Abderrahim Akkouh, ocurrida el 17 de junio de 2025 después de que ambos le redujeran tras un supuesto robo de un teléfono móvil.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada considera que de las diligencias practicadas hasta el momento se desprenden indicios racionales de un presunto delito contra la vida consumado, cuya calificación definitiva queda pendiente, y señala que su enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado.

Según recoge el auto, sobre las 23 horas del 17 de junio de 2025, ambos salían del bar Itabo, en la calle San Alberto de Torrejón de Ardoz, cuando fueron abordados por Abderrahim Akkouh y otro individuo no identificado. Alguno de ellos habría empujado al agente de la Policía Municipal y le habría sustraído el teléfono móvil que llevaba en una bandolera.

Los dos agentes siguieron entonces a los presuntos autores del robo y el agente de la Policía Municipal alcanzó a Akkouh en la confluencia de las calles Pesquera y Calderas. Allí, según el auto, lo inmovilizó en el suelo, en posición decúbito prono, apoyando la parte superior de su cuerpo sobre la espalda del hombre y rodeándole el cuello con el brazo, mientras su compañero, el agente jubilado, colaboraba en la inmovilización sujetándolo por las piernas.

Akkouh falleció aproximadamente diez minutos después, a las 23.10 horas. El informe definitivo de autopsia establece como causa inmediata de la muerte la anoxia y como causa fundamental una asfixia mecánica.

El informe médico-forense señala además que en el fallecimiento intervinieron varias concausas: entre las preexistentes, el consumo reciente de drogas y lesiones cardiacas, y entre las simultáneas, la inmovilización con compresión torácica y presa cervical y la posición en decúbito prono.

La jueza considera que la imputación formulada por la Fiscalía y la acusación particular está suficientemente fundada para continuar con el procedimiento.

Entre las diligencias acordadas figura dar entrada como posible responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Madrid, al amparo del artículo 121 del Código Penal. La resolución también acuerda solicitar de oficio los antecedentes penales de los dos investigados para incorporarlos a la causa.