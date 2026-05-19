La jueza suspende las declaraciones de los policías citados como testigos en la causa contra jefe de Gabinete de Ayuso

El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, atiende a los medios a su salida a los Juzgados de Plaza Castilla, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Instrucción número 25 de Madrid ha suspendido este martes las declaraciones de los policías nacionales citados como testigos en la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por la presunta filtración de datos personales de dos periodistas.

La decisión judicial se ha producido a instancias de la defensa de Rodríguez, que solicitó la suspensión al considerar que los agentes no podían declarar en calidad de testigos.

Los policías estaban citados este martes para comparecer ante la magistrada dentro de la investigación por un presunto delito de revelación de secretos.

La causa parte de una denuncia presentada por el PSOE después de que se difundieran datos e imágenes de dos periodistas de 'El País' que se encontraban en las inmediaciones del domicilio de Ayuso y su pareja, Alberto González Amador. Según la denuncia, esos datos habrían sido obtenidos a través de agentes policiales encargados de la seguridad de la presidenta madrileña.

En su declaración como investigado, Miguel Ángel Rodríguez negó el pasado 6 de mayo haber recibido información confidencial de la Policía Nacional y aseguró que las fotografías de los periodistas le llegaron a través de "un vecino enfadado", que se la mandó directamente a la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

Los dos agentes pertenecen a la Brigada Provincial de Información de Madrid y habían sido llamados inicialmente como testigos, por lo que estaban obligados a decir verdad ante la jueza. La suspensión de sus comparecencias deja ahora pendiente la decisión judicial sobre su futura situación procesal dentro de la investigación.