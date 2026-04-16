El jurado popular del 'pique' mortal de la M-30 se disolverá el jueves si no se localiza al acusado desaparecido

Juicio contra dos conductores por el homicidio de un hombre en una carrera mortal en la M30 - EUROPA PRESS

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid disolverá el próximo jueves el jurado popular del juicio contra dos conductores juzgados por el 'pique' mortal ocurrido en la M-30 el 25 de julio de 2021 si no se localiza al acusado que se encuentra desaparecido.

Los hechos se produjeron sobre las once y media de la mañana cuando los encausados iniciaron una carrera ilegal por los túneles de la M-30. Uno de los vehículos acabó chocando con otro coche, falleciendo su conductor a las horas en el Hospital 12 de Octubre de la capital.

La vista oral se ha suspendido esta mañana de nuevo por incomparecencia de uno de los procesados, quien ayer no se presentó a la sesión en la que estaban previstas las declaraciones tras concluir la prueba testifical y pericial.

La presidenta del tribunal ofició a la Guardia Civil para que se desplazara a su domicilio, donde no se le encontró. Además, estuvieron revisando los alrededores por si localizaban su vehículo. Tras no localizarle, la Sala dictó una orden de búsqueda y captura, que sigue vigente.

El otro procesado y los abogados se han presentado esta mañana a la vista y se les ha informado de que se disolverá el jurado popular si no aparece. Con ello, quedará anulada toda la prueba practicada durante dos semanas.

Una de las principales pruebas en el juicio son las cámaras de seguridad de la M-30, que registraron velocidades de hasta 176 km/h en una zona limitada a 70 km/h.

Sin embargo, las defensas ponen en duda la validez de estas mediciones al señalar que los cálculos se realizaron a partir de imágenes de las cámaras de la M-30 y no mediante radares homologados.