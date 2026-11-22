Covid persistente - PARRADO ASESORES ABOGADOS

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 15, ha reconocido en una sentencia la incapacidad permanente total para su profesión habitual a una directora de marketing afectada por Covid persistente, cuyas secuelas de fatiga crónica, pérdida de memoria y dificultades de concentración le impiden desarrollar su trabajo.

La trabajadora percibirá una prestación vitalicia equivalente al 55% de su base reguladora, con efectos retroactivos desde enero de 2025, aunque recurrirá el fallo para que se le reconozca la incapacidad permanente absoluta.

La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, estima la demanda de la afectada contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que había rechazado reconocerle la incapacidad en vía administrativa, después de que el despacho Parrado Asesores Abogados acreditara las limitaciones funcionales que le provoca la enfermedad y su repercusión en el desempeño de su actividad profesional.

La trabajadora tiene diagnosticado Covid persistente con un cuadro de perfil de encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, que le provoca astenia intensa y persistente, mialgias y polialgias generalizadas, así como cefalea crónica diaria de perfil migrañoso.

A estas dolencias se suman déficits de memoria episódica verbal y visual, dificultades de concentración, enlentecimiento cognitivo, fallos frecuentes de memoria y afectación de su capacidad ejecutiva. La evolución de las patologías, el agravamiento de las limitaciones y la escasa respuesta a los tratamientos ensayados llevaron a la trabajadora a recurrir a la vía judicial tras la negativa del INSS.

El tribunal considera que estas secuelas le impiden desarrollar las funciones fundamentales de su profesión habitual de directora de marketing, que exige una elevada capacidad de organización, planificación estratégica, análisis de información, interpretación de datos, realización de cálculos, gestión simultánea de proyectos y toma de decisiones, además de atención sostenida, memoria operativa y capacidad de respuesta ante situaciones cambiantes.

La sentencia subraya que, aunque esta actividad no comporta necesariamente un esfuerzo físico relevante, presenta unas exigencias cognitivas y ejecutivas incompatibles con los déficits de memoria, las dificultades de concentración, el enlentecimiento cognitivo y la fatiga mental que sufre la afectada.

En este sentido, el fallo destaca que los olvidos no son ocasionales ni responden a una mera disminución subjetiva del rendimiento, sino que constituyen una afectación neurocognitiva documentada que alcanza tareas instrumentales necesarias para el desempeño profesional, como seguir una conversación, leer, mantener la atención o realizar cálculos.

La abogada encargada del caso, Cristina Alonso, ha señalado que estos cuadros se asocian en ocasiones a otras patologías, como artritis reumatoide seronegativa o espondiloartrosis degenerativa, así como a sintomatología mental, entre ella depresión reactiva, apatía, abulia, anhedonia, labilidad emocional y sentimientos de desesperanza, en el contexto de una importante alteración de la actividad vital previa.

Los argumentos del despacho Parrado Asesores Abogados permitieron revocar la resolución administrativa del INSS y obtener el reconocimiento de la incapacidad permanente total para su profesión habitual. La trabajadora, no obstante, recurrirá la sentencia para intentar que se le reconozca la incapacidad permanente absoluta, que le impediría desarrollar cualquier actividad laboral.