Un juzgado avala la decisión de anular la candidatura de Tomás Merina al ICOMEM

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha avalado la decisión de la Comisión de Recursos del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) de anular la proclamación como candidato de Tomás Merina a las elecciones celebradas el 17 de diciembre de 2024.

En un auto fechado este lunes, consultado por Europa Press, el magistrado desestima el recurso interpuesto por Tomás Merina contra la Resolución de la Comisión de Recursos y confirma que no era elegible para el cargo, sin mención al resto de miembros de la candidatura, 'Icomem para todos', al no ser objeto del juicio.

La sentencia no es firme, por lo que se puede interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días. Desde la candidatura de Tomás Merina han avanzado que estudiarán la sentencia, se abrirá un periodo de análisis y valorará "los pasos a seguir" pensando "siempre" en el interés de los colegiados.

En los últimos comicios, la candidatura encabezada por Tomás Merina se impuso con el 46,9% de los votos (4.475), por delante de la liderada por Manuel Martínez-Sellés, 'Primero, médicos', que quedó en tercera posición con el 25,1% de los votos (2.393).

Pese a una victoria holgada, el equipo de 'Icomem para Todos' nunca llegó a tomar posesión de los cargos en la Junta Directiva. Aunque la Junta Electoral proclamó los resultados como válidos, unos días antes de la toma de posesión la Comisión de Recursos del Icomem anunció la anulación de la lista ganadora al considerar que el doctor Merina no cumplía los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica.

El mismo en el que estaba prevista la ceremonia de toma de posesión administrativa, la Junta Electoral del Icomen oficializó la suspensión del acto. Meses después, la Junta Electoral anunció que, por decisión de la Junta Directiva del Colegio, su actividad se había dado por concluida y, en consecuencia, el órgano ya no podía pronunciarse sobre la situación de la institución colegial.

Desde el anuncio de anulación de la candidatura de Tomás Merina, la Junta Directiva interina trasladó su intención de convocar un nuevo proceso electoral al que el todavía presidente del Colegio, Martínez-Sellés, no se presentaría.

No obstante, la cita con las urnas nunca ha tenido lugar y la anterior Junta Directiva sigue al frente de la institución de manera interina. Según alegan desde el equipo de Martínez-Sellés, los comicios no se pueden convocar al haber judicializado el proceso el doctor Merina, que presentó un recurso por vía contencioso-administrativa tras la anulación de la candidatura.

ANULACIÓN DE LA CANDIDATURA DE TOMÁS MERINA

Ahora, el juzgado --que no impone costas-- ha desestimado el recurso de Merina y respalda así la decisión de anular su candidatura al considerar que no cumplía con el requisito de ser médico en activo conforme a los Estatutos de la institución colegial.

Entre otras cuestiones, se constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo. Pese a presentar un contrato de "dirección médica" con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas.

Desde 'Icomem para Todos' se defiende en el recurso que el Colegio no puede realizar una interpretación restrictiva del concepto de ejercicio profesional de la medicina, ya que "excluiría a miles de médicos cuya actividad se desarrolla en ámbitos como la gestión sanitaria, el peritaje, la docencia o la investigación, entre otros".

En este sentido, el anula su proclamación "por considerar, en apretada síntesis", que no reúne los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 13.1 de los Estatutos, esto es, que las funciones de dirección médica acreditadas por Tomás Merina tienen naturaleza de gestión administrativa y no constituyen ejercicio profesional de la medicina a los efectos previstos en los estatutos colegiales.

"Discrepamos profundamente de esta decisión, aunque la respetamos", ha remarcado este martes el propio Tomás Merina, quien ha reiterado que su equipo analizará la resolución judicial en los próximos días para estudiar las posibles actuaciones y contribuir a encontrar una salida a la situación institucional que vive el Colegio.

En este sentido, desde la lista 'Icomem para Todos' se ha remarcado que cualquier solución debe pasar, en primer lugar, por escuchar a los médicos de Madrid y respetar su voluntad democrática, por lo que solicita la convocatoria inmediata de la Asamblea de Compromisarios, el máximo órgano de representación del Colegio, "cuya actividad permanece paralizada desde hace dos años, con el objetivo de reactivar los mecanismos de participación y democracia interna del Icomem".

Por su parte, desde la Junta Directiva del Icomem dirigida en funciones por Martínez-Sellés han expuesto que se mantiene su compromiso de reactivar la Junta Electoral en cuanto sea firme la sentencia, de forma que se pueda realizar un proceso electoral lo antes posible.

En este sentido, han recordado que Martínez-Sellés ya comunicó su decisión de no volver a presentarse a la presidencia y su deseo de que las nuevas elecciones se celebren lo antes posible y han remarcado que fue precisamente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Tomás Merina el que "impidió" la convocatoria electoral a principios de 2025.