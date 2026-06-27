Un juzgado eleva al 68% la discapacidad de una mujer con fibromialgia y cefaleas graves

Fibromialgia - PARRADO ASESORES

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un Juzgado de lo Social de Madrid ha revocado una resolución de la Comunidad de Madrid y ha reconocido a una mujer afectada por fibromialgia, cefaleas graves y problemas visuales derivados un grado de discapacidad del 68%, frente al 33% que le había sido concedido por la Administración autonómica.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, considera que el dictamen de la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales no valoró adecuadamente la totalidad de los informes médicos aportados por la afectada, defendida por el despacho Parrado Asesores, y ordena aplicar el nuevo reconocimiento con efectos retroactivos.

La resolución judicial da la razón a la demandante, representada por Parrado Asesores Abogados, al concluir que los informes médicos presentados durante el procedimiento resultan más completos y acreditan alteraciones estructurales en su estado de salud que justifican el incremento del grado de discapacidad.

La mujer había obtenido inicialmente un reconocimiento del 12%, posteriormente elevado al 33% tras diversos trámites administrativos, hasta alcanzar ahora el 68% por vía judicial.

El fallo destaca especialmente las conclusiones del informe elaborado por el médico forense José María Rebanal, que realizó un análisis exhaustivo de las patologías de la paciente y cuya documentación ya había sido aportada durante la reclamación administrativa previa. Según la sentencia, dicho informe evidencia que la propuesta realizada por el Equipo de Valoración y Orientación (EVO) era "incompleta".

Además, el juzgado cuestiona los informes emitidos por el equipo evaluador de la Comunidad de Madrid, al considerar que adolecen de falta de objetivación.

En relación con la fibromialgia, la resolución subraya que las pruebas realizadas en centros hospitalarios madrileños acreditan el carácter crónico de las dolencias, mientras que también reprocha al EVO no haber valorado de forma adecuada las cefaleas y migrañas reflejadas en los informes del Servicio de Neurología de la Policlínica de Valdemoro.

La sentencia concluye que ha quedado desvirtuada la presunción de acierto técnico de la valoración administrativa y avala la necesidad de una revisión judicial de este tipo de resoluciones cuando no se tienen en cuenta todos los elementos médicos disponibles.

El nuevo grado reconocido permitirá a la afectada acceder a mayores prestaciones y recursos de apoyo para afrontar las limitaciones derivadas de sus patologías.