Los juzgados recibieron en 2025 un total de 33.516 denuncias por violencia de género, un 4,7% más

Archivo - Entrada de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la comunidad de Madrid con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 33.516 denuncias, un 4,7 % más que en el año anterior.

Según los datos anuales elaborados por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el número de mujeres víctimas, que fue de 29.259, con un aumento del 2,7%. En el periodo analizado hasta 3.809 mujeres víctimas (el 19,9 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

Durante 2025 se acordaron un 5,6% menos órdenes de protección, descenso que se situó en el 6,5 % en el caso de las solicitudes recibidas en los órganos judiciales de la región para adoptar esa medida.

En ese mismo periodo, las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales en materia de violencia sobre la mujer fueron 4.738 y, de ellas, el 74,6 % contenían un fallo condenatorio.

Al igual que en 2024, siete de cada diez denuncias (74,3 %) fueron presentadas directamente por las mujeres víctimas bien directamente en el juzgado bien en comisaría, mientras que las que procedían de sus entornos familiares fueron apenas el 1,2 por ciento.

El número de mujeres víctimas en 2025 ascendió en la región a 29.259, un 2,7 % más respecto del ejercicio anterior. De ellas, 15.933 (un 2,1% más) eran españolas y 13.326 (3,4 % más) tenían otras nacionalidades. Las víctimas menores españolas pasaron de 9 a 16 (un 77,8% más en 2025) mientras que las menores extranjeras pasaron de 3 a 4 (un 33,3% más).

EL 19,9% DE LAS VÍCTIMAS RENUNCIÓ A DECLARAR CONTRA SU AGRESOR

El número de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar (3.809) aumentó un 19,9 % respecto a 2024: 3.177. Las mujeres españolas que renunciaron crecieron un 22,8%, pasando de 1.589 a 1.951; mientras que las extranjeras que también se acogieron a esa fórmula jurídica crecieron un 17% más al pasar de 1.588 a 1.858.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 74 en toda España, dos décimas más baja que la de 2024. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 115,8 por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 100,3; Comunidad Valenciana, con 92,7; Canarias, con 90,3; Murcia, con 89,8; Andalucía, con 81,9; y Madrid, con 78,9, en concreto, un 1,2 % menos que en 2025.

Las tasas inferiores a la nacional se contabilizaron en Cantabria, con 73,4; Aragón, con 64,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 61,3; País Vasco, con 59,9; Extremadura, con 58,5; Asturias, con 58; La Rioja, 55,8; Galicia, con 49,8; y Castilla y León, con 48,4.

MENOS ÓRDENES DE PROTECCIÓN SOLICITADAS Y CONCEDIDAS

En 2025 se solicitaron en los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de guardia) de la comunidad madrileña un total de 5.916 órdenes de protección, un 6,5 % menos que en 2024. De ellas, fueron acordadas 2.635 y se denegaron otras 3.268, un 5,6 % y un 7,5 % menos que en 2024, respectivamente.

Del total de órdenes de protección adoptadas por los órganos judiciales de la región, 2.277 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer, las otras 358 correspondieron a los juzgados de guardia.

El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) de la comunidad en procesos relativos a violencia de género ascendió a 4.738 y, de ellas, el 74,6 % tuvieron una naturaleza condenatoria.

Los datos incluyen información sobre los asuntos relativos a violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja) que ingresaron en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia como consecuencia de la atribución de la competencia en esta materia a partir del pasado 3 de octubre, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, estos órganos judiciales recibieron en Madrid 575 denuncias y registraron un total de 581 mujeres víctimas en toda la región.

El número de delitos instruidos ascendió a 621, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 560. Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (43) y la trata con fines de explotación sexual (18). En el mismo periodo, se recibieron 73 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 42.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, considera muy relevante el elevado porcentaje de denuncias presentadas por las mujeres víctimas que, año tras año y de forma lineal a lo largo de la serie histórica, se sitúa en torno al 70 por ciento.

En concreto, en 2025, el 71,61% de las denuncias (en total 146.338) fueron presentadas por las propias mujeres víctimas, tanto ante la policía como en el juzgado.