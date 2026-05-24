Juzgan a un acusado de estafar casi 12.000 euros simulando viajes religiosos a Roma y Suiza

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MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este martes a un hombre acusado de estafar presuntamente cerca de 12.000 euros a una agencia de viajes de Pinto mediante la simulación de reservas para viajes religiosos a Roma, Suiza, Frankfurt y el Algarve a través de una supuesta agencia italiana.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita para el acusado dos años de prisión, así como la devolución íntegra del dinero supuestamente estafado a la agencia de viajes.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado ideado el fraude tras entrar en contacto con la administradora de la empresa Viajes Xaritour 2014 S.L., para la que anteriormente había trabajado como guía turístico.

El Ministerio Público sostiene que el procesado fingió actuar como intermediario de una agencia italiana especializada en turismo religioso y aseguró que podía ofrecer viajes a precios reducidos al alojarse los grupos en monasterios y casas de acogida religiosas.

La Fiscalía relata que entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 la responsable de la agencia fue realizando distintas transferencias bancarias al acusado para supuestas reservas y depósitos de viajes organizados a Roma, Suiza, Frankfurt y Portugal.

Para reforzar el engaño, el acusado habría enviado correos electrónicos simulando proceder de un sacerdote italiano llamado 'Giorgio', encargado supuestamente de las peregrinaciones. En esos mensajes se reclamaban nuevos pagos para formalizar reservas, ampliar plazas o cubrir gastos de hoteles y restaurantes.

Según la acusación, el procesado también utilizó mensajes de Whatsapp para presionar a la empresaria y acelerar los ingresos, alegando que las reservas debían cerrarse de inmediato o que las oficinas italianas iban a cerrar.

El escrito recoge que las cantidades transferidas fueron destinadas presuntamente a gastos personales del acusado mediante reintegros en cajeros, compras con tarjeta y pagos domiciliados, sin que el dinero llegara nunca a ninguna agencia de viajes.

La investigación sitúa el importe total presuntamente defraudado en 11.990 euros, cantidad que reclama la empresa perjudicada.