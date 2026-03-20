Juzgan a dos acusadas por una presunta agresión homófoba a un menor

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes a dos jóvenes acusadas de agredir y amenazar a un menor de edad en dos episodios ocurridos en 2020 en la capital, hechos por los que afrontan una pena de casi tres años de prisión.

Las procesadas se enfrentan a varias acusaciones por delitos relacionados con la integridad moral, lesiones, amenazas y contra la dignidad, tras unos hechos que, según el Ministerio Fiscal, estuvieron motivados por un "evidente desprecio" hacia la identidad sexual de la víctima.

El primer incidente tuvo lugar el 18 de junio de 2020 en la confluencia del Camino de Perales con la calle Adora, en Madrid. Según el escrito de acusación, ambas jóvenes, actuando de común acuerdo, abordaron a un menor de 17 años, B. V. C., al que propinaron numerosos golpes.

Como consecuencia, el joven sufrió diversas lesiones, entre ellas una fractura de escafoides en la mano derecha, que requirió tratamiento médico y 37 días de curación, 30 de ellos impeditivos.

Meses después, el 20 de octubre de 2020, se produjo un segundo altercado en la calle Remodelación. En esta ocasión, las acusadas, junto a otras personas no identificadas, se dirigieron al mismo joven y a su pareja, también menor de edad, profiriendo graves insultos y amenazas de muerte con expresiones de carácter vejatorio relacionadas con su orientación e identidad sexual.

Durante el episodio, el menor volvió a ser agredido, sufriendo lesiones leves, mientras que ambos tuvieron que refugiarse en un portal cercano.

La Fiscalía sostiene que estos hechos son constitutivos de varios delitos, entre ellos un delito contra la dignidad recogido en el artículo 510.2.a del Código Penal, en concurso con dos delitos contra la integridad moral, además de un delito de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de lesiones.

Por ello, solicita para cada una de las acusadas penas que suman casi tres años de prisión, además de multas económicas y órdenes de alejamiento de las víctimas. También se contemplan prohibiciones de comunicación y aproximación a menos de 500 metros durante distintos periodos.

Las víctimas no han renunciado a la indemnización que pudiera corresponderles y han manifestado haberse sentido "humilladas y ofendidas" por los hechos.