Juzgan a tres acusados por una brutal agresión a machetes a un joven que quedó en silla de ruedas en 2023

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita penas de hasta nueve años de prisión para tres hombres acusados de intentar acabar con la vida de un joven durante una violenta agresión ocurrida en julio de 2023 en el distrito de San Blas-Canillejas, hechos que se juzgarán este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.

El ataque tuvo consecuencias devastadoras para la víctima, que estuvo a punto de perder la vida tras recibir una cuchillada en el cuello. Tras permanecer ingresado, el joven tuvo que ser trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permaneció hospitalizado 226 días sometiéndose a un intenso proceso de rehabilitación. Acabó en silla de ruedas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar durante las primeras horas de la tarde del 22 de julio de 2023 en la calle Esfinge de la capital.

Los procesados, todos ellos de nacionalidad colombiana, habrían abordado a tres jóvenes con los que mantenían enfrentamientos verbales previos por motivos que no han sido esclarecidos.

La Fiscalía sostiene que uno de los acusados alertó a los otros dos de la presencia de las víctimas, actuando presuntamente de acuerdo con ellos. Al verse perseguidos, los tres jóvenes emprendieron la huida mientras dos de los procesados los seguían portando un cuchillo de cocina y un machete.

La persecución se prolongó por varias calles hasta llegar al portal de una vivienda situada en el número 71 de la calle Esfinge. Dos de los jóvenes consiguieron refugiarse en el interior del inmueble, pero el tercero, Samuel V., fue alcanzado por los agresores.

UN MACHETAZO EN EL BRAZO Y UNA CUCHILLADA EN EL CUELLO

De acuerdo con el relato de la acusación, los dos principales procesados atacaron a la víctima con la intención de causarle la muerte. Uno de ellos le asestó un golpe con el machete en el antebrazo izquierdo, mientras que el otro le clavó posteriormente un cuchillo en la zona del cuello.

Las lesiones sufridas por Samuel V. fueron de extrema gravedad. Entre ellas figuran heridas por arma blanca en el brazo y el cuello, una lesión medular traumática a la altura de la vértebra cervical C6, una fractura vertebral, un hematoma epidural y diversas afectaciones neurológicas y respiratorias derivadas de la agresión.

Los médicos tuvieron que practicar varias intervenciones quirúrgicas de urgencia, entre ellas la extracción del cuchillo que permanecía incrustado, una laminectomía cervical y una traqueostomía debido a la complejidad de la lesión. Además, el joven permaneció 226 días ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde siguió un largo proceso de rehabilitación.

RIESGO VITAL Y SECUELAS PERMANENTES

El Ministerio Público subraya que las heridas sufridas por la víctima supusieron un grave riesgo para su vida, al afectar a una zona anatómica donde se localizan importantes estructuras vasculares y nerviosas. Según la acusación, una atención médica tardía habría podido provocar un desenlace mortal.

Como consecuencia de la agresión, Samuel V. arrastra importantes secuelas físicas permanentes. Entre ellas destaca un síndrome de hemisección medular (Brown-Séquard), dolores crónicos de origen neurológico y limitaciones funcionales que le obligan a utilizar bastones, ortesis y, en determinados momentos, silla de ruedas.

Asimismo, presenta numerosas secuelas estéticas, entre ellas cicatrices en el cuello, el antebrazo y el cuero cabelludo, además de atrofias musculares derivadas de la lesión neurológica sufrida.

ACUSACIÓN POR TENTATIVA DE HOMICIDIO

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa. Por ello solicita para los dos presuntos autores materiales una pena de nueve años de prisión, además de la correspondiente inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Para el tercer acusado, al que atribuye una participación como cómplice por haber alertado de la presencia de las víctimas y conocer presuntamente las intenciones de los agresores, reclama cuatro años de cárcel.

El Ministerio Público también ha solicitado que uno de los acusados, actualmente en prisión provisional, permanezca en esa situación cautelar hasta la celebración del juicio oral,.

Además, interesa que, en caso de condena, la sentencia sea comunicada a la Delegación del Gobierno para valorar la posible apertura de un expediente en materia de extranjería y que los dos principales acusados no puedan acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido al menos la mitad de la pena que eventualmente les sea impuesta.