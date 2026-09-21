La L6 de Metro cerrará varios fines de semana hasta fin de año: los dos próximos entre Cuatro Caminos y Lucero

Archivo - Detalle del primer tren automático que prestará servicio en la Línea 6 de Metro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Línea 6 de Metro, la más utilizada por los madrileños, sufrirá cortes de servicio durante varios fines de semana hasta final de año, comenzando los dos próximos fines de semana, días 26 y 27 de septiembre y 3 y 4 de octubre, con la interrupción del servicio entre Cuatro Caminos y Lucero, que estarán abiertas como cabecera de línea.

La compañía metropolitana llevará a cabo durante varios fines de semana hasta el final de año un programa de pruebas de seguridad necesario para culminar la automatización de la 'Circular' que contempla interrupciones programadas de la circulación en periodos continuados de 48 horas, según ha explicado el Gobierno regional.

De esta forma, las primeras actuaciones tendrán lugar durante los dos próximos fines de semana e implicarán el corte entre Cuatro Caminos y Lucero, pasando por Moncloa. Ambas estaciones permanecerán abiertas y funcionarán como cabeceras provisionales del resto de la línea.

Mientras permanezca interrumpida la circulación, Metro de Madrid pondrá a disposición de los usuarios un servicio especial y gratuito de autobuses que cubrirá en superficie el recorrido afectado.

Desde el Ejecutivo autonómico ha subrayado que esta fase es imprescindible dentro de la transformación tecnológica de la L6, ya que permitirá verificar, en condiciones controladas, el funcionamiento y la integración de los diferentes elementos que harán posible el servicio automático de los trenes.

DOS NUEVOS TRENES CIRCULARÁN POR EL TRAMO CERRADO

Así, los ensayos se realizarán con dos de los nuevos trenes automáticos, que circularán por el tramo cerrado tanto a baja como a alta velocidad para verificar el comportamiento de los distintos elementos en diferentes condiciones de operación.

En el recorrido afectado por estas primeras actuaciones, las ocho estaciones disponen ya de puertas de andén y se están ultimando las pruebas y ajustes, cuya finalización está prevista para finales de septiembre.

Las pruebas se han programado en sábado y domingo para reducir al mínimo las molestias a los viajeros. A medida que avance el proceso de validación, Metro informará con antelación de los siguientes sectores de la línea en los que será necesario suspender provisionalmente la circulación.

Otras once estaciones de la 'Circular' también cuentan ya con las puertas de andén, de modo que únicamente nueve están pendientes de incorporarlos, un proceso que concluirá antes de finalizar el año.

Las puertas de andén son un elemento fundamental para la automatización, ya que crean una barrera física entre la zona de espera de los viajeros y el espacio de circulación de los trenes. Su apertura y cierre estarán sincronizados con los de los convoyes, lo que reforzará la seguridad de los usuarios y contribuirá a mejorar la operación ferroviaria.

Asimismo, supondrán una mejora de la accesibilidad gracias a la alineación entre el andén y el tren, con una distancia máxima de apenas tres centímetros entre ambos. Estos dispositivos incorporarán también sistemas de información para ofrecer a los viajeros datos sobre el estado del servicio y del conjunto de la red de Metro.

La transformación integral de la Línea 6 es uno de los principales proyectos tecnológicos de la compañía metropolitana. Una vez completada la automatización, su capacidad de transporte podrá pasar de los actuales 400.000 viajeros diarios a 730.000, lo que permitirá atender el crecimiento previsto de la demanda en uno de los principales ejes de movilidad de la capital.