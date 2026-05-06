La L6 se sigue preparando para su automatización con 8 millones para adecuar los andenes de sus 28 estaciones

Archivo - La instalación de las puertas de andén para la automatización de la L6 de Metro empezará este martes - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 8 millones de euros a la adecuación de los andenes de las 28 estaciones de la Línea 6 de Metro de Madrid con el objetivo de avanzar en su futura automatización.

Se trata de una actuación clave dentro del proceso de modernización integral que permitirá que, en 2027, la Circular se convierta en la primera línea sin conductor de la red, que beneficiará a cerca de 430.000 usuarios que la utilizan a diario, ha señalado el portavoz de Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este miércoles, ha conocido la adjudicación de este contrato, que contará con un plazo de ejecución de diez meses. Las obras permitirán ajustar la altura de los andenes en todas estaciones de la L6 para poder instalar puertas automáticas.

De este modo, se eliminará el desnivel actual entre el tren y el andén, lo que incrementará la seguridad de los viajeros. Además, estas mejoras facilitarán una accesibilidad total, especialmente para las personas con movilidad reducida.

Incluye la renovación integral del pavimento de estas plataformas, lo que posibilitará mejorar la imagen de las estaciones e incorporar materiales más eficientes y de menor mantenimiento. Asimismo, se instalarán mamparas de acero inoxidable y vidrio de seguridad en los extremos de estas infraestructuras.

Estas mamparas completarán el cerramiento donde se ubicarán las puertas automáticas y, cuando sea necesario, permitirán habilitar pequeños espacios técnicos para instalaciones, así como accesos a la denominada zona burbuja, el área situada junto a la vía a la que solo puede acceder el personal autorizado.

Además, se incorporarán mejoras para facilitar el uso del suburbano a todos los viajeros, especialmente a las personas con discapacidad.

Entre ellas, destacan la instalación de pavimentos podotáctiles que facilitan la orientación de las personas con discapacidad visual, sistemas de megafonía adaptados para usuarios con dificultades auditivas, superficies antideslizantes para prevenir caídas, pasamanos dobles en las escaleras para reforzar la seguridad y señalización en braille.

Estas medidas se harán efectivas en varias estaciones de la L6 del Metro de Madrid que ya cuentan con ascensores, pero que todavía no disponen de estas adaptaciones: Ciudad Universitaria, Guzmán el Bueno, Laguna y Lucero.

El contrato incluye también actuaciones destinadas a reforzar la seguridad mediante la adaptación de las columnas secas a las nuevas infraestructuras, garantizando su operatividad.

Estas instalaciones, que forman parte del sistema contra incendios del suburbano, son tuberías que los bomberos utilizan para conducir agua hasta la zona del incendio de forma rápida y eficaz, facilitando su intervención en caso de emergencia y en línea con la normativa vigente en materia de seguridad y protección civil.

Todas estas intervenciones se realizarán sin interrumpir el servicio y aprovechando el cierre anticipado de la línea a las 23 horas, de domingo a jueves.

UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 1.000 MILLONES PARA LA CIRCULAR

Esta nueva adjudicación forma parte de los más de 1.000 millones de euros que está invirtiendo el Gobierno regional en la transformación de la línea más utilizada de toda la red del suburbano.

La mayor parte de esta cuantía, más de 531 millones, se centra en la adquisición de los nuevos trenes sin conductor que circularán por la L6 a lo largo de 2027. En total, se trata de 48 nuevos convoyes, en pleno proceso de fabricación, más amplios y con mayor capacidad que los actuales.

Además, entre otros aspectos, la compañía metropolitana está destinando casi 231 millones a la renovación integral de la infraestructura, más de 112 millones a la instalación de las puertas de andén o 85 millones a las labores de señalización.