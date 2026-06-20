Lanzan nuevas ayudas para la implantación del programa de auxiliares de danza en colegios en el curso 2026-2027

Archivo - Bailarines durante uno de los ensayos del elenco del Ballet Español Regional, en los Teatros del Canal, a 22 de agosto de 2024, en Madrid (España). El Ballet Español Regional estrena su primer espectáculo el próximo 12 de octubre, coincidiendo c - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha convocado ayudas para la implantación del programa de auxiliares de danza en centros educativos de titularidad pública o privados, sostenidos con fondos público, en el curso 2026-2027.

Los auxiliares de danza que resulten beneficiarios de la ayuda desarrollarán su actividad en el centro escolar al que se adscriban, bajo la supervisión de un profesor titular, según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Deberán cumplir el programa docente específico elaborado por la Consejería que lidera Mercedes Zarzalejo, por un mínimo de seis horas semanales y un máximo de 16 horas semanales, durante el curso académico. El plazo para presentare solicitudes ha arrancado esta semana y concluirá el próximo día 30.

Los beneficiarios deberán tener nacionalidad española, de cualquiera de los países miembros del Espacio Económico Europeo o residencia permanente y legal en España, un título de enseñanzas profesionales, ser mayor de 18 años y menor de 60, no padecer de una enfermedad que imposibilite el ejercicio de sus funciones como auxiliar, carecer de delitos de naturaleza sexual y dominar el idioma español.

El presupuesto destinado a financiar la presente convocatoria ascenderá a 548.400 euros. La cuantía de la ayuda económica que recibirán los auxiliares de danza será de un máximo de 914 euros al mes por 16 horas semanales de dedicación directa en el aula. La cantidad mínima será de 342,75 euros por una dedicación de seis horas semanales.