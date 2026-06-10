Lanzan los primeros Premios de Medio Ambiente de la Comunidad para reconocer iniciativas de protección del entorno

Archivo - Floración del cambroño, a 30 de abril de 2026, en Los Molinos, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

COLMENAR DE OREJA (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de decreto que regulará la creación de los primeros Premios de Medio Ambiente de la región para reconocer iniciativas de protección del entorno natural.

Estos galardones, de carácter anual, distinguirán iniciativas y actuaciones ejemplares que destaquen por su contribución a la protección del medio natural, la conservación de los recursos y el desarrollo equilibrado del territorio madrileño, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

De carácter honorífico, estarán dirigidos a personas, empresas, organizaciones e instituciones que sobresalgan por su aportación al conocimiento científico y técnico, la divulgación ambiental y la puesta en marcha de proyectos innovadores en este ámbito.

Se concederán en ocho categorías: economía circular; agua y aire; energía; biodiversidad; gestión forestal activa y sostenible; territorial y comunicación ambiental; conservación y restauración del territorio, y medio rural.

Esta última incluirá el Premio especial Santa María de la Cabeza, que destacará a mujeres que viven y trabajan en municipios rurales de la región y que hayan demostrado una trayectoria de liderazgo y compromiso con la dinamización de estas zonas.

Además, el decreto contempla la posibilidad de otorgar distinciones extraordinarias ante actuaciones de singular relevancia relacionadas con la protección del medio ambiente, que no encajen en ninguna de las modalidades establecidas.

La iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior se enmarca en las medidas previstas con motivo de la declaración de 2026 como Año del Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, acordada por el Consejo de Gobierno el pasado 25 de febrero.