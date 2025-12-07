Latina pide más seguridad en el aseo público del intercambiador de Cuatro Vientos, "sujeto con ladrillos y cuñas"

Archivo - Las obras del intercambiador de Cuatro Vientos - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Latina pide más seguridad para el aseo público del intercambiador de Cuatro Vientos, ahora sólo "sujeto con ladrillos y cuñas de madera", una iniciativa presentada por Vox en el último Pleno del distrito, apoyada por PP y Más Madrid mientras que el PSOE se abstuvo.

La portavoz de Vox, María Ángeles Ramos, defendía la necesidad de llevar a cabo una inspección técnica urgente del aseo público y garantizar la estabilidad porque ahora "presenta un estado y una imagen de inseguridad, aparte de ser una chapuza lamentable".

"La estructura está sostenida de forma improvisada, con ladrillos y cuñas de madera, como si fuera una chapuza de emergencia y no una instalación pública", ha descrito Ramos, que cree que "el baño parece mantenerse en pie por suerte, porque desde luego no está preparado para garantizar ni estabilidad ni seguridad cuando es un espacio que utilizan diariamente miles de usuarios".

Desde Vox han argumentado que no se puede permitir que "un servicio público esté en condiciones que recuerdan más a una chabola improvisada que a un equipamiento municipal, donde una caída, un desprendimiento o un accidente pueden ocurrir en cualquier momento".