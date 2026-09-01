El legado cultural de América marca la nueva temporada del Festival de Otoño con 29 espectáculos en 13 espacios

Presentación del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebra la 44ª edición del Festival de Otoño con la mirada puesta en América con un homenaje a su legado cultural sobre las artes escénicas y la música contemporánea, a través de una programación con 29 espectáculos que se desarrollará del 6 al 29 de noviembre en 13 espacios de la región.

En el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos, el festival se une a esta celebración rindiendo homenaje a la influencia del país sobre la escena y la música con mezclas culturales africanas, latinas y europeas, tal y como ha dado a conocer este martes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, acompañado de la directora artística del festival, Marcela Díez.

Así, el cartel incluirá un total de 29 espectáculos de 18 países y nombres como la Compañía de Robert Wilson con María de Medeiros, Trajal Harrell, Sorvina, Anacarsis Ramos, Consuelo Iturraspe, tgSTAN o Théâtre des 13 vents.

Este año, la cita cuenta con siete estrenos absolutos, dos en Europa y nueve en España. En la presentación, De Paco ha destacado el "gran encuentro de la Comunidad de Madrid con la creación escénica contemporánea e internacional" en una "una mirada especial hacia América".

"Es difícil entender la cultura contemporánea sin atender a la influencia de Estados Unidos, del mismo modo que es imposible comprender la estadounidense sin reconocer el legado hispano que la construye", ha señalado. A ello, Díez ha añadido que en la programación de este año se unen a un acontecimiento, la independencia de EEUU, que "resuena profundamente" en toda América en un legado cultural que ha influido "las expresiones artísticas y culturales de tantos países".

El 6 de noviembre inaugurará la programación la compañía del recientemente fallecido Robert Wilson con el espectáculo 'PESSOA-Since I've Been Me', protagonizado por Maria de Medeiros. La obra de Wilson figura ya en la historia reciente como un teatro que propone al espectador una relación activa con lo ambiguo, lo fragmentario y lo no resuelto.

La huella transgresora de los coreógrafos norteamericanos está presente con artistas como Trajal Harrell, que estrena en España 'Tambourines', inspirada en 'La letra escarlata' de Nathaniel Hawthorne. La también estadounidense Faye Driscoll firma la coreografía 'Flesh Chariot, Chariot of Flesh', su primera colaboración con la compañía sueca Cullberg Ballet.

En el capítulo musical, la cantante Sorvina, nacida en Nueva Jersey y afincada en Berlín, ofrecerá un concierto que conecta el jazz rap con el neo-soul, el góspel y el hip-hop. Además, la cantante y compositora británica Izo FitzRoy ofrecerá un concierto con el título de 'A Good Woman'.

TEATRO DOCUMENTAL Y FICCIÓN

El teatro documental y la ficción que nace de testimonios de la vida real son protagonistas de algunos de los montajes llegados del otro lado del Atlántico. El mexicano Anacarsis Ramos presentará 'Mi madre y el dinero', mientras que los directores Sebastián Rubio y Yanira Dávila proponen en 'El rincón de los muertos' una reflexión sobre la historia de Perú.

Por su parte, los argentinos Marco Canale y Verónica Pallini presentan el estreno absoluto de 'Collons', un proyecto teatral alrededor de las masculinidades contemporáneas. Además, las directoras Laura Sbdar y Consuelo Iturraspe estrenan en España 'Un tiro cada uno', una obra de teatro que indaga en la violencia machista a partir de casos reales sucedidos en Argentina.

La compañía belga tgSTAN sube a escena 'Nachtland', un texto que reflexiona sobre las convicciones, convivencias e indignaciones de la Europa del momento. Y la directora polaca Anna Augustynowicz reflexiona en 'Yesterday You Were Angry in Green' sobre la maternidad y el autismo, las neurodivergencias y los prejuicios sociales.