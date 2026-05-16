Leganés sigue sin aplicar tasa de basuras y asegura que cumple sus obligaciones: "Genera mucha incertidumbre"

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, durante una entrevista para Europa Press, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Leganés sigue sin aplicar la tasa de basuras pero asegura que cumple con sus obligaciones porque es una norma que "genera mucha incertidumbre" y que entra en "contradicción" con la ley de haciendas locales.

Así lo ha expresado el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, junto con la concejala de Hacienda, María Estévez, en una entrevista con Europa Press, en la que ha señalado que en el Ayuntamiento de Leganés son "prudentes desde el principio" con esta tasa.

"Nos estamos encontrando sentencias que están echando para atrás muchas tasas de basura porque es muy difícil cuantificar cómo establecer esa tasa de basura a tus vecinos. Y entonces nosotros, si algo nos caracteriza, como además estamos en un gobierno en minoría, es tener prudencia, ser cautelosos. Y cuando esté todo claro pues oye, diríamos es el momento de aplicar esta tasa", ha afirmado el regidor.

Pese a tratarse de una norma que es obligatoria por ley, ha señalado que hasta ahora no han recibido ningún aviso ya que cumplen con sus obligaciones "a la hora de sufragar los costes de recogida de residuos" y tienen que pagar a la Mancomunidad. "Nosotros no estamos sin pagar lo que no debemos, nosotros pagamos", ha aseverado.

A día de hoy, Leganés cuenta con una tasa de basura en comercios que "no está adaptada a la ley legislación estatal" como tasa de basuras. Sobre ello, el alcalde ha defendido que no se va a embarcar en una nueva tasa que luego tengan que "devolver" porque genera un "embrollo administrativo".

"Yo creo que hay que tener los pies en el suelo, calma, analizar y ver jurídicamente si se puede aplicar correctamente, que es lo que todo el mundo ha dicho. No hay instrucción clara", ha señalado.

Sobre el resto de impuestos y su apuesta por seguir bajando tributos, Recuenco ha indicado que bajaron la plusvalía y han eliminado también la tasa de tenencia de animales. "Los animalistas que dicen que son las fuerzas de izquierdas, pues al final ha llegado un Gobierno del Partido Popular y ha sido el que ha quitado la tasa por la tenencia de mascotas", ha reivindicado.

Ahora, y aunque el margen es recortado, ha explicado que estudian poder bajar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el impuesto de vehículos, si bien hay que tener "estabilidad".

"Tampoco queremos ser un paraíso fiscal, es decir, hay que tener ese equilibrio entre los ingresos y los gastos para poder prestar servicios", ha subrayado el alcalde, a la vez que ha enfatizado en que él prefiere que el dinero "esté en el bolsillo de los vecinos para que ellos puedan hacer lo que consideren con su dinero".