La leyenda del Zorro llega en forma de musical al Teatro La Latina con un héroe cuya identidad todavía está por desvelar

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro La Latina se prepara para acoger el nacimiento de una nueva leyenda sobre las tablas madrileñas. El próximo estreno absoluto de la versión en español de 'El Zorro, El Musical' promete conquistar al público con una ambiciosa producción que rescata al mítico héroe enmascarado.

Uno de los grandes misterios que rodean al estreno es la identidad del actor o actriz que dará vida a El Zorro, un secreto que la producción mantiene bajo llave y que será revelado el próximo 26 de enero.

Inspirado en la novela de Isabel Allende, el musical traslada al escenario la historia del justiciero más célebre de todos los tiempos a través de una gran puesta en escena, coreografías impactantes y una narrativa cargada de aventura, según avanza la dirección del montaje en un comunicado.

La partitura corre a cargo de Gypsy Kings y John Cameron, mientras que el libreto está firmado por Stephen Clark y Helen Edmundson, una combinación artística que da forma a una propuesta que promete un marcado carácter épico.