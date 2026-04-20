Leyendas del deporte visitan el frontón Beti Jai en la antesala de los Laureus World Sports Awards en Madrid

Rivera de la Cruz ha acompañado a los invitados a los Laureus World Sports Awards, que se celebran hoy en el Palacio de Cibeles - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha acompañado este lunes a destacadas figuras internacionales del deporte en una visita al Frontón Beti Jai, en el marco de la celebración de los Laureus World Sports Awards, que tienen lugar este mismo lunes en el Palacio de Cibeles.

Entre los asistentes se encontraban leyendas deportivas como el extenista Boris Becker, la exgimnasta Nadia Comaneci y el exfutbolista Cafu, todos ellos miembros de la Academia Laureus. Los galardones, considerados los 'Oscar del deporte', reconocen a los mejores deportistas del año en siete categorías y se celebran en la capital por tercer año consecutivo.

La visita, según comparte el Ayuntamiento en un comunicado, ha contado también con la presencia de otras figuras de la Academia Laureus como Sean Fitzpatrick, Edwin Moses, Giacomo Agostini, Jessica Ennis-Hill, Missy Franklin, Nicol David, Tanni Grey-Thompson y Tegla Loroupe.

Durante el recorrido, los invitados han podido presenciar una exhibición de pelota vasca a cargo de jugadores de la Federación Madrileña de Pelota, en un espacio emblemático vinculado históricamente a este deporte.

El Frontón Beti Jai, diseñado en 1894 por el arquitecto Joaquín Rucoba, es uno de los enclaves patrimoniales más singulares de Madrid y testigo del auge de la pelota vasca en la ciudad a finales del siglo XIX. Tras décadas de abandono, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011, expropiado por el Ayuntamiento en 2015 y restaurado entre 2015 y 2019, recuperando su configuración original, incluyendo graderío, fachadas y cubiertas.

La intervención recibió el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025, concedido por el Ministerio de Cultura.