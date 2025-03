Liberadas 14 mujeres explotadas sexualmente 24 horas al día en Madrid: 37 detenidos por trata, drogas y blanqueo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado tres organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual, tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales, logrando la detención de 37 personas.

Las víctimas trabajaban 24 horas al día sin interrupción en jornadas continuas, imponiéndoles sanciones si no cumplían los horarios. Los autores de una de las operaciones utilizaban un entramado de empresas ficticias para blanquear el dinero proveniente de las actividades delictivas.

Se han realizaron un total de seis entradas y registros en domicilios, donde se han intervenido más de 50.000 euros, sustancias estupefacientes, dispositivos informáticos y dos pistolas eléctricas.

ORGANIZACIÓN ASENTADA EN BARAJAS

La investigación se inició en el mes de agosto del año 2024, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de dos domicilios ubicados en el distrito madrileño de Barajas, en los que se estaba ejerciendo la prostitución de manera coactiva. Las víctimas eran obligadas a trabajar las 24 horas del día, pudiendo descansar solo dos horas sin rechazar ningún servicio o práctica concreta.

Si no cumplían estas condiciones, les imponían sanciones como no poder descansar o salir de la casa y si bien las condiciones establecían que iban a recibir el 50% de los beneficios, para poder cobrar debían trabajar 21 días seguidos sin descansar, siendo además obligadas a firmar un contrato de alquiler de habitación, y así conseguir su documentación, no pudiendo elegir a los clientes ni rechazar ningún tipo de servicio.

Por otro lado, a parte de los servicios sexuales, las víctimas debían facilitar sustancias estupefacientes a los clientes, incluso en los servicios a domicilio debían transportarla para su venta al cliente, desplazándose hasta la vivienda con el denominado 'kit de servicio' formado por una dosis de cocaína, un datáfono, preservativos y lubricantes.

Además, las mujeres estaban obligadas a su consumo, siendo los ingresos de las transacciones de manera íntegra para el jefe del entramado criminal, obteniendo un beneficio económico durante el año 2024 superior a los tres millones de euros.

BLOQUEDAS MÁS DE 50 CUENTAS BANCARIAS DE EMPRESAS FICTICIAS

Los autores contaban con un entramado de seis empresas carentes de actividad laboral, que utilizaban como tapadera para blanquear el dinero proveniente de la venta de drogas y la explotación de la prostitución y cuyo administrador era el responsable de la organización, teniendo como empleados a sus hijos y a alguna de las encargadas de los chalets.

En total se procedió al bloqueo de más de 50 cuentas bancarias propiedad de las empresas ficticias. Operaban en San Blas, Tetuan y Carabanchel En otras dos investigaciones paralelas, iniciadas el pasado mes de septiembre y octubre de 2024, se tuvo conocimiento de la existencia de otras viviendas ubicadas en los distritos madrileños de San Blas-Canillejas, Tetuán y Carabanchel.

Los responsables aprovechaban la situación de vulnerabilidad de las mujeres para imponerles condiciones abusivas que llegaban incluso a comprometer su salud. Estas tenían que trabajar un periodo comprendido entre 15 y 22 días seguidos, durante las 24 horas y sólo pudiendo librar 3 horas durante el fin de semana, estando obligadas a ejercer durante su menstruación, introduciéndose una esponja en la vagina para que los clientes no se percataran de su situación.

Además, si incumplían los servicios se les imponían sanciones económicas por valor de 300 euros o la prohibición de salir del domicilio.

En apenas una semana se realizaron un total de seis entradas y registros en los domicilios de las tres organizaciones criminales, donde se han intervenido diverso material informático, datáfonos, documentación financiera, dos pistolas eléctricas, diversas sustancias estupefacientes --cocaína y tusi--, potenciadores sexuales, más de 30 terminales móviles y más de 50.000 euros.

En uno de los registros fueron localizadas diversas sustancias estupefacientes en tarros de arroz para dificultar su localización. Estos operativos se saldaron con la liberación de 14 víctimas de explotación sexual y la detención de 37 personas, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, relativos a la prostitución, contra la salud pública y blanqueo de capitales, que han sido puestos a cargo de la autoridad judicial.

La Policía Nacional incide en que la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades, subrayando que cualquier persona que conozca o sufra una situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, del correo electrónico trata@policia.es así como de las formas habituales de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o en cualquier dependencia policial.