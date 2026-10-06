Liberar Madrid, iniciativa política promovida por Anticapitalistas, se presenta el día 24

Cartel de Liberar Madrid - LIBERAR MADRID

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Liberar Madrid, la iniciativa política para las elecciones promovida por Anticapitalistas Madrid junto con activistas sociales independientes y gentes de izquierda sin adscripción partidaria, se presentará el próximo día 24 y ha elegido de forma provisional a Lorena Ruiz-Huerta y Raúl Camargo como dos de sus cuatro portavoces.

En concreto, el acto de presentación de la iniciativa tendrá lugar a las 12 horas del día 24 un Teatro Sofía, ubicado en el número 70 de la calle Gran Vía..

En este acto, intervendrán personas que participan en las diferentes luchas que marcan y han marcado la vida social de la Comunidad de Madrid en los últimos años, según han informado desde este proyecto.

Para ello, ha designado cuatro portavoces para dar a conocer el proyecto y relacionarse con los medios de comunicación, entre ellos Lorena Ruiz-Huera, quien fuera portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, y Raúl Camargo, exdiputado de la formación 'morada' y uno de los impulsores de la Marea de Residencias.

En concreto, Ruiz-Huerta, abogada experta en derechos humanos y medio ambiente y miembro de la plataforma No Somos Delito, dejó la portavocía y su escaño en la Cámara vallecana el 8 de octubre de 2018 por discrepancias con la dirección del partido.

Por su lado, Raúl Camargo, uno de los impulsores de la Marea de Residencias y miembro de Anticapitalistas, ocupó un escaño de diputado en la Asamblea durante la legislatura 2015-2019.

Los otros dos portavoces provisionales son los militantes Juan Roch, profesor de Ciencias Políticas en la UAM y colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, y Beatriz Payo, graduada en Ciencias Políticas y Sociología y una de las voces más reconocibles de la acampada de Sol.