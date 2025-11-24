La Librería Alberti celebra sus 50 años en unas jornadas con Rosa Montero, Luis Landero o Julia Navarro

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Librerí Alberti cumple 50 años en Madrid y lo celebrará con unas jornadas que tendrán lugar este jueves y viernes con el título 'Una historia de amistad y lectura en libertad' y que contará con la presencia de Bernardo Atxaga, Rosa Montero, Marta Sanz, Luis Landero, Laura Fernández, Raquel Peláez y Julia Navarro, entre otros.

Una fría mañana de noviembre de 1975, la Librería Alberti abrió su puerta por primera vez. Las palomas azules de la fachada, dibujadas por el poeta aún exiliado en Roma y esmaltadas por el ceramista Arcadio Blasco, "revolotearon alegres mientras el dictador agonizaba en El Pardo y en los bares de la calle Princesa las voces bajas no le daban ni dos telediarios", han señalado desde el establecimiento.

Los libreros que trabajaban junto a Enrique Lagunero en aquel otoño de 1975 no se imaginaban que vender libros podría ser un oficio de alto riesgo porque, antes de que acabara el año y como fiesta de bienvenida al mundo, la Librería Alberti sufrió seis atentados de los Guerrilleros de Cristo Rey y Fuerza Nueva, "siendo continuo el acoso a lo largo de 1976 y 1977".

En diciembre de 1979 se produce el primer relevo generacional con Lola Larumbe, Jaime Lucía y Santiago González, que impulsaron de nuevo el espíritu de resistencia y modernidad de la Librería Alberti. Esta esquina azul forma parte de la memoria colectiva de la comunidad de lectores madrileños de todas las generaciones: los jóvenes estudiantes universitarios; los niños en la sección infantil cada sábado en talleres y cuentacuentos, o los amantes de los buenos libros que buscan la recomendación de los libreros, los grupos de lectura en clubes.

El programa 'Encuentros en Alberti' viene convocando desde el año 2000 a autores que han dejado su impronta como Joan Margarit, José Luis Sampedro, Ida Vitale, Almudena Grandes, Emilio Lledó, Álvaro Pombo, Luis Mateo Díez, Elvira Lindo, Rosa Montero, Ana Blandiana, Leonardo Padura o Julian Barnes o Cartarescu, entre otros.

Con más de 200 actividades cada año, poesía joven, teatro, pensamiento, nuevas voces de la literatura, ilustración o traducción, la librería quiere ofrecer "una puerta abierta a la cultura a pie de calle, una historia que se construye cada día en este loco siglo XXI, pero que mantiene la premisa de sus inicios: 'Más libros, más libres'".

La Librería Alberti ha sido reconocida a lo largo de estos 50 años con el Premio Librería Cultural 2005, el Premio Bibliodiversidad 2005 y el Premio Boixareu Liber 2019.