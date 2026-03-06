La Línea 10 de Metro cierra del 28 de marzo hasta fin de año entre Nuevos Ministerios y Cuzco

Archivo - Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Línea 10 de Metro (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) cerrará desde el próximo día 28 de marzo y hasta finales de año el tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco, con servicio sustitutivo de autobús gratuito, por las obras que se están acometiendo en la estación de Santiago Bernabéu.

Así lo ha explicado el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, durante su comparecencia en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid, donde ha explicado que se establecerá un servicio sustitutivo de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y se reforzarán otras líneas.

El corte afectará a las estaciones de Nuevos Ministerios (líneas 6 y 8 y Cercanías Renfe), Santiago Bernabéu y Cuzco entre el día 28 de marzo y finales de año, según el cronograma previsto. En cualquier caso, ha explicado que, para garantizar la movilidad de los usuarios, se establecerá un plan de movilidad.

El mismo contemplará un servicio sustitutivo de autobús gratuito desde Plaza de Castilla, refuerzos en líneas de Metro como la 1 y la 9 y en autobuses de la EMT que circulan por el Paseo de la Castellana como la línea 147, ha explicado el director gerente del CRTM.

Un corte que se produce en el marco de las obras para la nueva estación 'Bernabéu', que es como pasará a denominarse una vez reformada, con previsión de tener finalizados los trabajos en el primer trimestre de 2027. En este marco, el proyecto prevé demoler la estación antigua, lo que requiere este corte del servicio.

Según ha subrayado, estas obras para transformar la nueva estación avanzan al 40%, con actuaciones para multiplicar por tres el espacio disponible, pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400.

Una vez reformada, será 100% accesible, con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con el andén, mientras que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo, desde el cual se visualizarán los niveles intermedios y los propios andenes.

El rediseño facilitará así que se produzcan transiciones más rápidas desde la calle al andén, ya que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo con vistas a los niveles intermedios y los propios andenes, que también amplían su capacidad.

Una vez entre en funcionamiento, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid, será una de las más modernas de la red, ya que está previsto la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de todos los avances tecnológicos, como los tornos de entrada 4.0 y las máquinas de venta de títulos de última generación.

Metro está llevado a cabo la planificación de este proyecto junto al Real Madrid Club de Fútbol, con quien firmó un protocolo para coordinar estas obras con el conjunto de actuaciones e infraestructuras que concurren en la zona. Esta parada, junto al Paseo de la Castellana de la capital, guarda desde sus orígenes una estrecha relación con el estadio del equipo blanco. Fue inaugurada en 1982 bajo el nombre de Lima y en 1998 se renombró con su nomenclatura actual de Santiago Bernebéu.