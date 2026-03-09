La línea 56 de la EMT ya conecta Puente de Vallecas con el Hospital Gregorio Marañón y llegará hasta Numancia

Ampliación de la Línea 56 de la EMT. - EUROPA PRESS

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha presentado este lunes el cambio de cabecera para la línea 56 (hasta ahora, Diego de León-Puente de Vallecas), que ya conecta el distrito de Puente de Vallecas con el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y ha prolongado además su recorrido hasta el Mercado de Doña Carlota, en el barrio de Numancia.

La presentación se ha llevado a cabo en un acto desde la parada 3.331, en la calle Sierra Toledana, que ha contado con la participación del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y del concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño.

Allí, el delegado ha explicado que esta ampliación comunicará directamente Numancia con el eje de Doctor Esquerdo y Francisco Silvela hasta Diego de León, lo que implica que, a partir de ahora, los vecinos podrán llegar de forma directa al Hospital de referencia Gregorio Marañón y al Hospital Beata María Ana, así como a otros puntos neurálgicos de la ciudad como la plaza de Manuel Becerra o la zona comercial de Goya.

Además, esta actuación reducirá tiempos de desplazamiento y trasbordos e incrementará la cobertura territorial y del servicio: la prolongación de la L56 complementa y amplía la oferta actualmente prestada por las líneas de EMT Madrid 8 (Legazpi-Valdebernardo), 113 (Méndez Álvaro-Ciudad Lineal) y 141 (Estación de Atocha-Buenos Aires), reforzando la malla de transporte en el barrio y añadiendo nuevas conexiones directas con zonas relevantes de Madrid.

El recorrido ampliado de la L56 (ahora Diego de León-Numancia) discurrirá por la avenida de Peña Prieta para luego girar por las calles de Alfonso XIII y Santa Marta hasta alcanzar su nueva cabecera (parada de nueva creación nº 51.260), ubicada junto al Mercado de Doña Carlota, concretamente en la calle Doctor Lozano. Las paradas que se agregan a este recorrido en sentido extrarradio son las 4.325, 1.980, 5.540 y 5.541, coincidentes con las líneas 8 y 113 de EMT Madrid

En sentido Diego de León, la L56 tomará la calle de la Sierra Toledana, Camino de Valderribas y la avenida de Peña Prieta, pasando por Puente de Vallecas para proseguir por la avenida Ciudad de Barcelona con su recorrido habitual. La prolongación añade un total de cinco paradas más en sentido centro: 3.331, 3.316, 3.329, 1.981 y 1.979 (coincidentes con la línea 141 de EMT Madrid).

En ambos sentidos, la línea 56 aumenta su longitud en 2.394 metros. La dotación de esta línea se reforzará con tres autobuses en días laborables y un autobús los fines de semana, con el objetivo de poder mantener las frecuencias habituales como hasta ahora.

Según las cifras de viajeros obtenidas en los últimos años, la línea 56 ha pasado de un balance anual de 3.516.335 usuarios en 2023 a casi 3.800.000 en 2025, lo que supone un aumento de la demanda del 8,05 %. Los datos más recientes de este año 2026 indican que el promedio de viajeros transportados por la L56 es de 13.863 en laborables y de 4.078 en fines de semana.

UNA DEMANDA VECINAL HISTÓRICA

La ampliación de la línea 56 de la EMT venía siendo una demanda histórica de los vecinos de Puente de Vallecas, según el presidente de una de las mancomunidades de propietarios del distrito, Juan Carlos Ortega, que ha afirmado que los buses "tardaban mucho en llegar", lo que dificultaba la movilidad, especialmente, de "la gente mayor".

"Esto era como un periplo en el desierto. La gente tenía que hacer dos o tres trasbordos y la gente mayor ya necesita una atención. Ahora con esto la gente puede subir y llegar directamente a los hospitales, y es una calidad de vida para ellos. Nos sentimos reconfortados por el tema y el fin que hemos conseguido", ha afirmado.

Ortega ha agradecido la "gran ayuda" del equipo de la Concejalía de distrito de Puente de Vallecas, que ha "escuchado en todo momento", y ha señalado que las reivindicaciones vecinales "se pueden conseguir". Por su parte, Carabante ha reiterado el "compromiso" del Ayuntamiento con la "mejora permanente" del transporte público.

AMPLIACIONES EN LOS BARRIOS DE REJAS Y BUTARQUE

Durante el acto de presentación, Carabante ha informado sobre otras ampliaciones de líneas previstas para este mismo lunes en los barrios de Rejas y Butarque. Por una parte, la línea nocturna N5 (Cibeles-Colonia Fin de Semana) también va a prolongar su itinerario en el barrio de Rejas (distrito de San Blas-Canillejas) para ofrecer una mejor cobertura a los usuarios.

De esta forma, desde la calle Arcaute, la línea tomará las calles Yécora y Fuentelviejo para, posteriormente, seguir por la avenida de Fermina Sevillano hasta alcanzar su cabecera en Colonia Fin de Semana (nº5.781). En sentido contrario, desde la avenida de Fermina Caballero, los buses tomarán el giro de la calle Abril para incorporarse a la calle Diciembre y proseguir por la calle Gascueña y la calle Yécora para retomar su ruta habitual por la calle Arcaute.

Por otro lado, en el barrio de Butarque (distrito de Villaverde) las líneas 85 (Estación de Atocha-Butarque), 123 (Legazpi-Butarque) y la nocturna N12 (Cibeles-Butarque) verán ampliado su recorrido. La cabecera de las líneas 85 y N12 pasa a establecerse en la calle Arroyo de la Bulera, 8, con el número de parada de nueva creación 51.222. Con respecto a la línea 123, su cabecera se sitúa ahora en la también nueva parada 51.221, en la calle Arroyo de la Bulera, 2.

Así, la prolongación desde la plaza de los Metales se hará por las calles Ganados del Salobral, Maricara, calle de los Llanos y Arroyo de la Bulera en sentido Butarque. En sentido contrario desde Arroyo de la Bulera, los autobuses circularán por la calle de los Llanos, calle Viñas del Río, calle Villaverde a Perales del Río hasta la plaza de los Metales para luego proseguir su recorrido.

"Estamos haciendo crecer de manera notable en el uso del transporte público en los búhos. Con esta ampliación de líneas, mejoramos esa capacidad de llegada del transporte público en horario nocturno y también las condiciones de seguridad de muchos de los usuarios que ya pueden llegar en autobús y por tanto minimizar los desplazamientos a pie", ha concluido Carabante.