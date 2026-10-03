La Línea 6 de Metro cierra este fin de semana entre Cuatro Caminos y Lucero por pruebas para los trenes automáticos

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Línea 6 de Metro, la más utilizada por los madrileños, cerrará de nuevo este fin de semana el tramo entre Cuatro Caminos y Lucero por pruebas de seguridad con los trenes de conducción automáticos.

De esta forma, el tramo estará interrumpido tanto sábado como domingo, manteniendo las estaciones de Cuatro Caminos y Lucero abiertas y funcionando como cabeceras de línea, tal y como ya ocurrió el pasado fin de semana.

Así, el cierre afectará a las estaciones de Guzmán el Bueno (L7), Vicente Aleixandre, Ciudad Universitaria, Moncloa (L3, autobuses interurbanos y de largo recorrido), Argüelles (L3), Príncipe Pío (Ramal Ópera, L10, Cercanías y autobuses interurbanos y de la largo recorrido), Puerta del Ángel y Alto de Extremadura.

Mientras permanezca interrumpida la circulación, Metro de Madrid pondrá a disposición de los usuarios un servicio especial y gratuito de autobuses que cubrirá en superficie el recorrido afectado.

Este corte temporal en la L6 se aprovechará para realizar pruebas de se seguridad necesarias para culminar la automatización de la 'Circular'. En concreto, dos de los nuevos trenes sin conductor circularán por este tramo, tanto a baja como a alta velocidad, para verificar el comportamiento de los mismos.

Con estas pruebas se busca verificar, en condiciones controladas, el funcionamiento y la integración de los diferentes elementos que harán posible el servicio automático de los trenes.

Las interrupciones programadas de la circulación se repetirán durante varios fines de semana hasta finales de año, en periodos continuados de 48 horas.

A medida que avance el proceso de validación, Metro informará con antelación de los siguientes sectores de la línea en los que será necesario suspender provisionalmente la circulación.

PUERTAS DE ANDÉN

Así, los trenes en pruebas circularán por este tramo cerrado de ocho estaciones, todas ellas dotadas ya de puertas de andén y en las que se están ultimando las pruebas y ajustes. La finalización está prevista para finales de este mes.

Otras 11 estaciones de la 'Circular' también cuentan ya con las puertas de andén, de modo que únicamente nueve están pendientes de incorporarlos, un proceso que concluirá antes de finalizar el año.

Las puertas de andén son un elemento fundamental para la automatización, ya que crean una barrera física entre la zona de espera de los viajeros y el espacio de circulación de los trenes. Su apertura y cierre estarán sincronizados con los de los convoyes, lo que reforzará la seguridad de los usuarios y contribuirá a mejorar la operación ferroviaria.

Asimismo, supondrán una mejora de la accesibilidad gracias a la alineación entre el andén y el tren, con una distancia máxima de apenas tres centímetros entre ambos. Estos dispositivos incorporarán también sistemas de información para ofrecer a los viajeros datos sobre el estado del servicio y del conjunto de la red de Metro.

La transformación integral de la Línea 6 es uno de los principales proyectos tecnológicos de la compañía metropolitana. Una vez completada la automatización, su capacidad de transporte podrá pasar de los actuales 400.000 viajeros diarios a 730.000, lo que permitirá atender el crecimiento previsto de la demanda en uno de los principales ejes de movilidad de la capital.