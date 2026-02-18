Las líneas cero emisiones de EMT cumplen seis años: 16,4 millones de viajeros transportados gratis en la 001 y la 002

Archivo - Archivo.- Un autobús de la línea 001 de la Empresa Municipal de Transportes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Las líneas cero emisiones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), gratuitas para los usuarios y dotadas con tecnología cero emisiones, cumplen seis años habiendo transportado más de 16,4 millones de viajeros por las calles de la capital.

En concreto, un 18 de febrero de hace seis años se inauguró la primera de estas líneas, la línea 001, que discurre entre la Estación de Atocha y Moncloa. Tres semanas después se puso en marcha la segunda, la 002, que circula entre Puerta de Toledo y Argüelles.

En estos seis años, ambas líneas han transportado un total de 16.465.199 viajeros (14.088.649 en el caso de la 001 y 2.376.550, en el de la 002). El año 2025 registró el mayor registro de viajeros, tanto conjuntamente (3.636.796 usuarios totales) como por separado (3.151.864 viajeros en la línea 001 y 484.932 en la línea 002), según los datos del Ayuntamiento.

Además, el pasado año estas líneas recorrieron un total de 507.587,713 kilómetros y circularon durante 68.735 horas. Asimismo, en el ranking de líneas de EMT Madrid, la línea 001 ocupó el puesto 55.

En un comunicado, desde el Consistorio han subrayado que el "éxito de la iniciativa" se ha traducido en la puesta en marcha de otras acciones como los períodos de gratuidad de EMT Madrid en el servicio de autobuses, así como de bicimad, recientemente incorporado a la medida.

En concreto, estos períodos se activan en fechas en las que se esperan altos niveles de tráfico urbano o en jornadas con episodios de alta contaminación y, hasta la fecha, han sido utilizados por más de 82,6 millones de personas.

DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE MADRILEÑO

Para el Ayuntamiento, la electrificación de las líneas de autobuses son un pilar básico de la estrategia de descarbonización del transporte público porque "contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, mejora la eficiencia energética del transporte, así como la calidad del aire y acelera la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible".

En la actualidad, son 45 las líneas que prestan servicio solo con autobuses eléctricos. A la red de líneas cero emisiones, además, se añade la 145 (Conde de Casal-Ensanche Vallecas), que funciona con autobuses propulsados por hidrógeno.

La apuesta por la electrificación de líneas de EMT Madrid tiene a sus espaldas una larga trayectoria, ya que la empresa municipal fue pionera, en 2008, con la línea M1 (Sol/Sevilla-Embajadores).

En este sentido, el ritmo de electrificación se ha acelerado enormemente en los dos últimos años: solo en 2024, se electrificaron ocho líneas y, un año después, en 2025, fueron nueve las líneas que pasaron a circular, de forma íntegra, con autobuses 100 % eléctricos.