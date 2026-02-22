Las listas de espera arrancan 2026 con una caída del 2,44% y la demora para una operación supera los 52 días

Archivo - Cirujano, quirófano - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.008.945 personas estaban en lista de espera para ver al especialista, someterse a una operación o pendientes de realizar una prueba diagnóstica al finalizar el pasado mes de enero, lo que supone una caída interanual del 2,44% en el número de huecos pendientes, mientras que el tiempo de demora medio para una intervención quirúrgica superaba los 52 días.

En concreto, al finalizar el primer mes del año había 25.317 huecos menos que hace un año en el conjunto de las tres listas de espera, principalmente por el buen comportamiento en el caso de las consultas externas y las pruebas diagnósticas, con caídas en el último año por encima del 3%.

Por contra, con respecto al mes de diciembre, crece el número de citas pendientes un 0,82%, con 8.284 nuevos huecos en el conjunto de las tres listas, según los últimos datos oficiales de la Consejería de Sanidad, consultados por Europa Press.

En cuanto a los tiempos de demora media, por primera vez desde septiembre se superan los 50 días para una intervención quirúrgica. En concreto, al finalizar enero había que aguardar 52,45 días para una operación, lo que supone 3,25 días más que hace un año y un incremento en 2,62 comparado con diciembre.

Caen, por contra, los tiempos que de media hay que esperar para ver al especialista o realizarse una prueba diagnóstica en el último año. En el primer caso, bajan en 2,61 días en consultas externas, hasta situarse en 69,45 días, aunque son 1,07 más de los contabilizados en diciembre.

En el caso de las pruebas diagnósticas, enero se cierra con una demora media de 56,44 días, con una caída en más de una semana (-7,65 días) en el último año, aunque con un incremento de 1,17 jornadas con respecto a diciembre.

La Consejería de Sanidad puso en marcha un plan de listas de espera con el objetivo de reducir a la mitad los tiempos máximos de atención, según prioridad clínica, con un presupuesto de 215 millones de euros. El plan tiene como finalidad que la asistencia programada no urgente para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas se sitúe en un tiempo inferior a 45 días de demora media.

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

En detalle, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró el primer mes del año con 103.562 huecos pendientes para una intervención, con un aumento del 8,76% respecto al arranque del año anterior (+8.343) y una caída del 0,38% sobre diciembre (-405).

El tiempo de demora medio creció hasta los 52,45 días, lo que supone un 6,6% más que en enero de 2025 (+3,25 días) y un incremento del 5,2% sobre diciembre (+2,62 días), según los datos de la Consejería de Sanidad consultados por Europa Press.

Del total, la lista de espera en la categoría denominada 'estructural', aquella cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles, tenía 84.802 pacientes a la espera de intervención (el 81,89%), mientras que otros 11.779 eran por rechazo de derivación (11,37%) y los 6.981 restantes correspondían a operaciones transitoriamente no programables (6,74%).

El 1,2% de los pacientes que se encontraban en la lista de espera quirúrgica estructural (1.015 personas) aguardaban al finalizar el año para una operación más de seis meses (más de 180 días), frente a las 657 que lo hacían un mes antes (el 0,81%).

Otro 17,2% aguardaba entre tres y seis meses (14.589 frente a las 10.592 de diciembre), mientras que otro 19,95% lo hacía entre dos y tres meses (16.919 frente a las 14.833 del mes previo). nFinalmente, un 24,73% esperaba entre uno y dos meses (20.975 por los 24.866 de diciembre) y un 36,88% lo hacía de 0 a 30 días (31.275 por las 29.934 de un mes antes).

En el caso del rechazo de derivación, la demora media era de 130,7 días naturales, con 21 personas (0,18%) que aguardaban más de 360 días, según los datos oficiales publicados por el Ejecutivo autonómico.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, correspondientes al cierre de junio, la Comunidad de Madrid es la región española con menor tiempo de demora media para una intervención quirúrgica.

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar 49 días, frente a los 118,6 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 69,6 días menos. Además, son 111 días menos que la media en Andalucía (160) o 99 sobre Cataluña (148), las dos regiones que encabezan la lista de mayores demoras medias.

ESPERA PARA ESPECIALISTA Y PRUEBA DIAGNÓSTICA

En el caso de la lista de espera de consultas externas, el número de pacientes en espera estructural para primera consulta era de 717.774 personas, lo que supone 26.404 menos que hace un año (-3,54%) y un 0,83% por encima de la cifra de diciembre (+5.964).

En este caso, la demora media era de 69,45 días, lo que supone un 3,6% menos que al finalizar enero de 2025 (2,61 días menos) pero un incremento del 1,5% sobre el registro de diciembre (1,07 días más).

Del total, 416.617 pacientes superaban los 90 días de demora, frente a los 427.436 de diciembre; 93.664 tardaban entre 61 y 90 días (109.296 un mes antes); 93.865 entre 31 y 60 días (89.058 en el undécimo mes); y 113.628 menos de un mes (86.020 treinta días antes).

Por su lado, 187.609 madrileños formaban parte de la lista de espera estructural para primera atención en pruebas diagnósticas y terapéuticas a cierre de enero, con 7.256 personas menos que en el mismo periodo del pasado año (-3,72%) y un incremento del 1,47% sobre diciembre (+2.725).

Los tiempos de espera eran de 56,44 días, es decir, 7,65 días menos sobre enero de 2025 (-11,9%) y una subida de 1,17 respecto a diciembre (+2,1%).

En este caso, era superior a 90 días para 86.682 personas (87.108 en noviembre); de entre 31 y 60 para otros 22.788 (25.145 un mes antes); de entre 31 y 60 para otros 28.589 (34.200 en el último mes del año); y de menos de un mes para 49.550 (38.431 treinta días antes).