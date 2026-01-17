Las listas de espera cierran 2025 con un 3% menos de citas pendientes y la demora para operarse roza los 50 días

Archivo - Cirujano, quirófano - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.000.661 personas estaban en lista de espera al cierre de 2025 para ver al especialista, someterse a una operación o pendientes de realizar una prueba diagnóstica, lo que supone casi un 3% menos que a cierre de 2024, mientras que el tiempo de demora media para una intervención quirúrgica se incrementan hasta rozar los 50 días.

En concreto, al finalizar el pasado mes de diciembre había 30.940 personas menos que hace un año en el conjunto de las tres listas de espera, principalmente por el buen comportamiento en el caso de las intervenciones quirúrgicas, con una caída del 9,53% en citas pendientes.

En este último caso, no obstante, se incrementa en el último año la demora para una operación en 1,8 días. Por contra, cae el tiempo que hay que aguardar para consultas externas en 3,21 días y en 8,53 días para primeras pruebas diagnósticas.

Con respecto al último mes, las citas pendientes en las tres listas bajan un 1,68%, con 17.177 menos que en noviembre. En cuanto a los tiempos de demora, descienden en 3,55 días en el caso de consultas externas, repuntan en 1,9 días para una operación y suben en 0,28 días en el caso de las primeras pruebas diagnósticas.

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

En detalle, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró el año con 103.967 personas a la espera de intervención, con un aumento del 9,53% respecto al final del año anterior (+9.049) y un incremento del 1,87% sobre noviembre (+1.911).

El tiempo de demora medio creció hasta los 49,83 días, lo que supone un 3,7% más que en diciembre de 2024 (+1,8 días) y un incremento del 3,96% sobre noviembre (+1,9 días), según los datos de la Consejería de Sanidad consultados por Europa Press.

Del total, la lista de espera en la categoría denominada 'estructural', aquella cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles, tenía 80.883 pacientes a la espera de intervención (el 77,8%), mientras que otros 11.584 eran por rechazo de derivación (11,14%) y los 11.500 restantes correspondían a operaciones transitoriamente no programables (11,06%).

El 0,81% de los pacientes que se encontraban en la lista de espera quirúrgica estructural (657 personas) aguardaban al finalizar el año para una operación más de seis meses (más de 180 días), frente a las 935 que lo hacían un mes antes (el 1,13%).

Otro 13,1% aguardaba entre tres y seis meses (10.592 frente a las 10.304 de noviembre), mientras que otro 18,34% lo hacía entre dos y tres meses (14.833 frente a las 11.925 del mes previo).

Finalmente, un 30,74% esperaba entre uno y dos meses (24.866 por los 24.605 de noviembre) y un 37,01% lo hacía de 0 a 30 días (29.934 por las 34.760 de un mes antes).

En el caso del rechazo de derivación, la demora media era de 130,22 días naturales, con 12 personas (0,1%) que aguardaban más de 360 días, según los datos oficiales publicados por el Ejecutivo autonómico.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, correspondientes al cierre de junio, la Comunidad de Madrid es la región española con menor tiempo de demora media para una intervención quirúrgica.

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar 49 días, frente a los 118,6 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 69,6 días menos. Además, son 111 días menos que la media en Andalucía (160) o 99 sobre Cataluña (148), las dos regiones que encabezan la lista de mayores demoras medias.

ESPERA PARA ESPECIALISTA Y PRUEBA DIAGNÓSTICA

En el caso de la lista de espera de consultas externas, el número de pacientes en espera estructural para primera consulta era de 711.810 personas, lo que supone 32.083 menos que hace un año (-4,1%) y un 2,3% por debajo de la cifra de noviembre (-16.822).

En este caso, la demora media era de 68,38 días, lo que supone un 4,48% menos que al finalizar diciembre de 2024 (3,21 días menos) pero un incremento del 5,47% sobre el registro de noviembre (3,55 días más).

Del total, 427.436 pacientes superaban los 90 días de demora, frente a los 430.342 de noviembre; 109.296 tardaban, entre 61 y 90 días (105.825 un mes antes); 89.058 entre 31 y 60 días (83.037 en el undécimo mes); y 86.020 menos de un mes (109.428 treinta días antes).

Por su lado, 184.884 madrileños formaban parte de la lista de espera estructural para primera atención en pruebas diagnósticas y terapéuticas a cierre de 2025, con 7.906 personas menos que en el mismo periodo del pasado año (-4,1%) y una caída del 1,21% sobre noviembre (-2.266).

Los tiempos de espera eran de 55,27 días, es decir, 8,53 días menos sobre diciembre de 2024 (-13,36%) y una ligera subida de 0,28 respecto a noviembre (+0,5%).

En este caso, era superior a 90 días para 87.108 personas (85.560 en noviembre); de entre 31 y 60 para otros 25.145 (20.549 un mes antes); de entre 31 y 60 para otros 34.200 (32.906 en el penúltimo mes del año); y de menos de un mes para 38.431 (48.135 treinta días antes).