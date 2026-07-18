La litigiosidad bancaria y los pleitos por transporte aéreo colapsan los juzgados civiles de Madrid

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MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) correspondiente al año 2025 alerta de la elevada sobrecarga que soportan los juzgados madrileños, especialmente los de Primera Instancia y los de lo Social de la capital, una situación provocada en gran medida por el incremento de los litigios masivos relacionados con productos bancarios y las reclamaciones por transporte aéreo.

El documento señala que durante 2025 los órganos judiciales de la jurisdicción civil del partido judicial de Madrid, excluidos los juzgados de Familia, Capacidad y Mercantil, registraron 262.310 asuntos, de los que 46.046 (18%) correspondieron a demandas de ejecución.

De los 216.264 procedimientos restantes, el 31% fueron procesos monitorios (81.906 asuntos); el 3,61% correspondieron al Juzgado especializado 101 bis (9.473); el 8,27% al 104 bis (21.695); el 6,83% fueron reclamaciones por transporte aéreo (17.925) y el 32,5% restante (85.265) correspondió a asuntos de Primera Instancia.

Dentro de estos últimos, los juicios verbales representan la modalidad más frecuente, con 55.923 procedimientos, muchos de ellos derivados de la inadmisión de procesos monitorios, que actualmente no requieren la celebración de vista.

La Memoria concluye que los litigios vinculados a productos bancarios, incluidas las cláusulas abusivas y las tarjetas revolving, junto con los procedimientos por transporte aéreo, monitorios y juicios verbales de consumo, suponen el 88,81% del total de los asuntos de entrada, una litigiosidad que "viene saturando los juzgados" y provoca una demora que considera "inasumible", afectando a la calidad del servicio público de Justicia.

SOBRECARGA EN PRIMERA INSTANCIA Y LO SOCIAL

El informe identifica como los órganos más afectados por la carga de trabajo a los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Social del partido judicial de Madrid, así como a los antiguos juzgados mixtos de Alcobendas, Coslada, Arganda del Rey y Parla.

Asimismo, recuerda que desde 2024 la Secretaría de Gobierno del TSJM elabora informes específicos sobre cargas de trabajo desglosados por clases de reparto, con el objetivo de detectar los órganos más tensionados y fundamentar la solicitud de medidas de refuerzo.

En este sentido, durante 2025 la Secretaría de Gobierno formuló 105 propuestas de comisiones de servicio sin relevación de funciones para magistrados y 101 propuestas de prórroga de jornada para funcionarios, todas ellas acompañadas de planes de trabajo específicos.

LOS NUEVOS TRIBUNALES DE INSTANCIA, COMO RESPUESTA

La Memoria destaca que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que crea los nuevos Tribunales de Instancia, permitirá afrontar de forma más eficiente este fenómeno de "litigiosidad en masa", al concentrar la tramitación de este tipo de procedimientos en grandes unidades y unificar criterios organizativos.

No obstante, advierte de que la presión sobre los órganos judiciales continúa aumentando, impulsada especialmente por el crecimiento de los pleitos sobre productos bancarios tras la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por las reclamaciones de pasajeros frente a compañías aéreas.